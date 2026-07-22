Medicamentos de uso controlado, entre eles tirzepatida e retatrutida - Divulgação

Medicamentos de uso controlado, entre eles tirzepatida e retatrutidaDivulgação

Publicado 22/07/2026 14:41

Cabo Frio - Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (21) após a Polícia Civil encontrar medicamentos para emagrecimento e produtos usados em procedimentos estéticos armazenados de forma irregular em um imóvel no bairro Parque Central, em Cabo Frio.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado por agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP). No local, foram apreendidos medicamentos de uso controlado, entre eles tirzepatida e retatrutida, além de insumos para aplicação e outros materiais utilizados em atividades estéticas.

Segundo a Polícia Civil, parte dos produtos estava com prazo de validade expirado e em condições consideradas inadequadas para consumo. Também foram recolhidos equipamentos que, conforme a investigação, eram utilizados na atividade, como máquina de cartão, aparelho celular e um equipamento de laser.

O material será analisado pelos órgãos responsáveis e deve auxiliar na apuração do caso. A investigação aponta, em tese, suspeita de armazenamento e comercialização de produtos impróprios ao consumo, além do uso de medicamentos em desacordo com as normas sanitárias.

A responsável pelo imóvel, identificada pelas iniciais G.C.C.O., foi conduzida para a 125ª DP, onde foi realizado o registro da prisão em flagrante e tomadas as medidas previstas pela legislação.