Confusão foi registrada na delegaciaPortal RC24h
De acordo com relatos de testemunhas, a discussão começou quando uma cliente questionou a forma como outra mulher tratava a criança. Ainda segundo esses relatos, a mãe teria puxado o cabelo da criança, o que motivou a intervenção.
A troca de acusações evoluiu para agressões físicas, provocando tumulto no restaurante.
Após o ocorrido, a mulher procurou a Deam, onde registrou a ocorrência. O atendimento contou com o acompanhamento da Superintendência LGBTQIA+ de Cabo Frio e da advogada Melissa, do Centro de Cidadania do programa Rio Sem LGBTfobia.
Em um vídeo gravado na unidade policial, a superintendente LGBTQIA+, Barbara Barrozo, informou que a mulher relatou ter sido agredida pela mãe da criança e por familiares dela. Também foi informado que ela passará por exame de corpo de delito.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais detenções ou outras medidas adotadas em relação aos envolvidos.
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