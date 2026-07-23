Confusão foi registrada na delegaciaPortal RC24h

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma briga foi registrada na noite desta quarta-feira (22) em um restaurante às margens do Canal, em Cabo Frio. A confusão, que foi gravada por pessoas que estavam no local, terminou com uma mulher registrando ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ela afirma que foi agredida após defender uma criança que estaria sendo maltratada pela própria mãe.

De acordo com relatos de testemunhas, a discussão começou quando uma cliente questionou a forma como outra mulher tratava a criança. Ainda segundo esses relatos, a mãe teria puxado o cabelo da criança, o que motivou a intervenção.

A troca de acusações evoluiu para agressões físicas, provocando tumulto no restaurante.

Após o ocorrido, a mulher procurou a Deam, onde registrou a ocorrência. O atendimento contou com o acompanhamento da Superintendência LGBTQIA+ de Cabo Frio e da advogada Melissa, do Centro de Cidadania do programa Rio Sem LGBTfobia.

Em um vídeo gravado na unidade policial, a superintendente LGBTQIA+, Barbara Barrozo, informou que a mulher relatou ter sido agredida pela mãe da criança e por familiares dela. Também foi informado que ela passará por exame de corpo de delito.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais detenções ou outras medidas adotadas em relação aos envolvidos.