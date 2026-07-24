Ação foi realizada pelo Procon de Cabo Frio, Vigilância Sanitária e Polícia Civil. - Procon Cabo Frio

Ação foi realizada pelo Procon de Cabo Frio, Vigilância Sanitária e Polícia Civil.Procon Cabo Frio

Publicado 24/07/2026 19:05

Cabo Frio - Uma clínica de estética que prometia procedimentos como botox, criolipólise e endolaser voltou a ser interditada em Cabo Frio após continuar funcionando mesmo depois de duas interdições anteriores. O estabelecimento, localizado no bairro Jardim Caiçara, foi alvo de uma operação nesta quinta-feira (23) após denúncias e reclamações de clientes.

A ação foi realizada em conjunto pelo Procon de Cabo Frio, Vigilância Sanitária e Polícia Civil. No local, as equipes encontraram a clínica em funcionamento, apesar de o espaço não apresentar alvará de funcionamento, licença sanitária ou documentação que comprovasse a habilitação técnica dos profissionais responsáveis por procedimentos estéticos invasivos.

A proprietária não estava no endereço durante a fiscalização. Os funcionários que estavam no local foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a vistoria, os agentes apreenderam três sacos com materiais utilizados nos atendimentos, incluindo seringas, agulhas descartáveis, produtos químicos, itens de aplicação estética, agendas com dados de clientes, fichas de anamnese, comprovantes de compra de insumos e documentos financeiros.

Segundo a coordenadora do Procon de Cabo Frio, Mônica Boniolli, a quantidade de materiais encontrados indicou que o espaço seguia realizando procedimentos que exigem autorização e acompanhamento técnico.

“Recebemos muitas reclamações este ano. É uma clínica que já tinha sido interditada duas vezes e insistia em abrir. Não têm alvará, não têm licença sanitária e não apresentaram a capacitação técnica do profissional que fazia as aplicações”, afirmou.

Além da interdição, a fiscalização determinou que a clínica devolva os valores pagos pelos clientes que contrataram serviços no local. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.