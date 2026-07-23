Yoga no canto da Praia do Forte - Ascom

Yoga no canto da Praia do Forte Ascom

Publicado 23/07/2026 15:29

Cabo Frio - Neste domingo (26) o Canto do Forte, em Cabo Frio, vai receber mais uma edição do projeto “Yoga no Forte”. A iniciativa, que conta com apoio da Prefeitura, é gratuita e aberta ao público das 7h às 8h. As aulas acontecem todo último domingo de cada mês no espaço que foi totalmente revitalizado pela gestão municipal.

A prática é conduzida por um grupo de professores e quem optar por participar da atividade deve levar um tapetinho de yoga, uma canga ou toalha de banho.



O projeto é uma iniciativa voltada à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, unindo a beleza natural da cidade, pontos turísticos de destaque e a prática de atividades ao ar livre.

Entre seus principais objetivos estão: incentivar hábitos de vida saudável, contribuir para saúde preventiva, reduzir o estresse e fortalecer ações comunitárias voltadas ao bem-estar coletivo.









