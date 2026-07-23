Yoga no canto da Praia do Forte Ascom
O projeto é uma iniciativa voltada à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, unindo a beleza natural da cidade, pontos turísticos de destaque e a prática de atividades ao ar livre.
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Yoga no canto da Praia do Forte Ascom
Cabo Frio recebe mais uma edição do "Yoga no Forte" neste domingo (26)
Evento é gratuito e aberto ao público que queira praticar a atividade de bem-estar e qualidade de vida
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