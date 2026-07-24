Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios envolvidos no esquemaReprodução
PM é investigado por controlar transporte clandestino entre Cabo Frio e Rio
Operação da Polícia Civil apura esquema com cobrança ilegal de motoristas, controle de pontos de embarque e ameaças para manter domínio da atividade
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Condenado por tráfico em São Paulo é capturado em Cabo Frio
Foragido da Justiça foi localizado no bairro Monte Alegre durante ação conjunta das delegacias de Cabo Frio e Macaé
Clínica de estética é fechada pela terceira vez em Cabo Frio
Estabelecimento no Jardim Caiçara oferecia procedimentos como botox e endolaser sem licença sanitária e sem comprovação de profissional habilitado
Cabo Frio recebe mais uma edição do "Yoga no Forte" neste domingo (26)
Evento é gratuito e aberto ao público que queira praticar a atividade de bem-estar e qualidade de vida
Briga em restaurante no Boulevard Canal vai parar na delegacia de Cabo Frio
Cliente afirma que foi agredida após defender uma criança; caso será investigado pela Polícia Civil
Cachalote-mirim é levado para tratamento após três encalhes em Cabo Frio
Animal foi encaminhado ao Instituto Albatroz após avaliação da equipe técnica
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