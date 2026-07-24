Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios envolvidos no esquema - Reprodução

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios envolvidos no esquemaReprodução

Publicado 24/07/2026 19:31

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Civil busca desarticular, nesta sexta-feira (24), uma organização criminosa investigada por controlar o transporte clandestino de passageiros entre Cabo Frio e o Rio de Janeiro. A ação é realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. Um policial militar é apontado pela Polícia Civil como o líder da organização criminosa.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos municípios envolvidos no esquema. Segundo as investigações, o grupo atuava há anos na exploração do transporte irregular, com controle de pontos de embarque, cobrança de taxas ilegais e intimidação de motoristas que tentavam atuar no mesmo trajeto.

As apurações tiveram início após informações compartilhadas pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), que apontaram a existência de uma estrutura organizada para manter o domínio da atividade clandestina.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo funcionava com divisão de tarefas, envolvendo pessoas responsáveis pela administração do esquema, controle dos locais de embarque, condução dos veículos e captação de passageiros, função atribuída aos chamados “papagaios”.

A investigação aponta ainda que o principal alvo da operação seria o líder da organização. Conforme os levantamentos, ele teria utilizado a condição de policial militar para ampliar a influência sobre o transporte clandestino e garantir o controle da atividade na região.

Além da exploração irregular do transporte de passageiros, os investigadores apuram possíveis envolvimentos em outros crimes, como extorsões, ameaças contra motoristas e agentes de fiscalização, danos ao patrimônio e homicídios relacionados a disputas pelos pontos de embarque.

Durante o trabalho de investigação, a polícia reuniu depoimentos, imagens de câmeras de segurança, documentos e análises de movimentações financeiras que, segundo a corporação, ajudaram a identificar a estrutura do grupo.

Na operação desta sexta-feira, as equipes procuram apreender celulares, computadores, documentos, armas, dinheiro e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações e na identificação de novos suspeitos. A Polícia Civil informou que o caso segue em andamento.