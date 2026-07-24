Gerson Assis Rios foi localizado no bairro Monte Alegre - Polícia Civil

Gerson Assis Rios foi localizado no bairro Monte AlegrePolícia Civil

Publicado 24/07/2026 19:13

Cabo Frio - Um homem condenado por tráfico de drogas e que estava foragido da Justiça foi preso em Cabo Frio durante uma ação conjunta das delegacias de Macaé e do município. Gerson Assis Rios foi localizado no bairro Monte Alegre, onde, segundo a Polícia Civil, estava escondido para evitar o cumprimento da pena.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP), que identificou o paradeiro do foragido. Com as informações levantadas, agentes da 126ª DP de Cabo Frio seguiram até o endereço indicado, confirmaram a localização e cumpriram o mandado de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, Gerson foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na Comarca de São José do Rio Pardo, pelo crime de tráfico de drogas. Após a condenação, ele passou a ser considerado foragido e estava escondido em Cabo Frio.

Depois de ser preso, o homem foi encaminhado à 126ª DP para os procedimentos de praxe e permaneceu à disposição da Justiça.