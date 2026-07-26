Idosa foi encontrada caída dentro de uma estação de tratamento de esgoto da Prolagos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Idosa foi encontrada caída dentro de uma estação de tratamento de esgoto da Prolagos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2026 13:41

A angústia da família de Sandra Regina Silva, de 65 anos, chegou ao fim na noite deste sábado (25). Desaparecida desde a última quarta-feira (22), a idosa foi encontrada caída dentro de uma estação de tratamento de esgoto da Prolagos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, no início da noite deste sábado (25). O resgate aconteceu depois que um homem que passava pelo local a cavalo percebeu a vítima e pediu ajuda aos funcionários da empresa.

Segundo familiares, o homem avistou Sandra por volta das 19h e acionou trabalhadores da Prolagos que estavam na unidade. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou o resgate.

Após o atendimento no local, a idosa foi levada para o Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio, onde permanece recebendo cuidados médicos e de enfermagem. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o estado de saúde dela.

O desaparecimento de Sandra havia mobilizado parentes, amigos e moradores da Região dos Lagos nos últimos dias. Moradora do bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, ela saiu de casa na quarta-feira e não foi mais vista. Desde então, familiares recorreram às redes sociais para pedir ajuda da população e divulgaram contatos para o envio de informações que pudessem ajudar nas buscas.