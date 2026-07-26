Idosa foi encontrada caída dentro de uma estação de tratamento de esgoto da Prolagos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo FrioFoto: Reprodução
Idosa desaparecida é encontrada com vida em estação de tratamento de esgoto em Cabo Frio
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