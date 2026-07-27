Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Os eleitores da 96ª Zona Eleitoral de Cabo Frio que votavam no São Cristóvão Futebol Clube ou na Faetec, no bairro Manoel Corrêa, terão novos locais de votação nas próximas eleições. A mudança foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e já está valendo para o próximo pleito.
De acordo com a Justiça Eleitoral, quem votava no São Cristóvão Futebol Clube passará a votar na Escola Municipal Themira Palmer, localizada na Rua Governador Valadares, s/nº, no bairro Guarani, próximo ao Supermarket.
Já os eleitores que tinham como local de votação a Faetec (Manoel Corrêa) deverão comparecer à Universidade Estácio, na Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/nº, Lote 19, no bairro Braga, ao lado da Smart Fit.
Segundo o TRE-RJ, as alterações foram feitas para garantir melhores condições de estrutura e atendimento aos eleitores no dia da votação.
Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600, informando nome completo e CPF.
A orientação é que os eleitores consultem o local de votação com antecedência para evitar imprevistos no dia da eleição.