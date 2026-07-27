Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600 - Foto: Reprodução

Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600Foto: Reprodução

Publicado 27/07/2026 15:46

De acordo com a Justiça Eleitoral, quem votava no São Cristóvão Futebol Clube passará a votar na Escola Municipal Themira Palmer, localizada na Rua Governador Valadares, s/nº, no bairro Guarani, próximo ao Supermarket.

Já os eleitores que tinham como local de votação a Faetec (Manoel Corrêa) deverão comparecer à Universidade Estácio, na Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/nº, Lote 19, no bairro Braga, ao lado da Smart Fit.

Segundo o TRE-RJ, as alterações foram feitas para garantir melhores condições de estrutura e atendimento aos eleitores no dia da votação.

Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600, informando nome completo e CPF.

A orientação é que os eleitores consultem o local de votação com antecedência para evitar imprevistos no dia da eleição.