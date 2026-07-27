Quem quiser confirmar o local de votação ou esclarecer dúvidas pode entrar em contato com a 96ª Zona Eleitoral pelo WhatsApp (22) 3518-3600Foto: Reprodução
TRE muda dois locais de votação em Cabo Frio; veja se o seu foi alterado
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