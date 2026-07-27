Surfista José Luis Pena, conhecido como Zé Pena - Reprodução

Surfista José Luis Pena, conhecido como Zé PenaReprodução

Publicado 27/07/2026 17:36

Cabo Frio - O surfista José Luis Pena, conhecido como Zé Pena, morreu nesta segunda-feira (27) após sofrer um - O surfista José Luis Pena, conhecido como Zé Pena, morreu nesta segunda-feira (27) após sofrer um mal súbito enquanto surfava na Praia do Forte, em Cabo Frio. Bastante conhecido na comunidade do surfe da cidade, ele passou mal no mar enquanto aguardava uma onda, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Central de Emergência (HCE), mas não resistiu.

De acordo com as primeiras informações, equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia. Testemunhas relataram que o surfista foi retirado do mar desacordado e encaminhado para a unidade de saúde, no bairro São Cristóvão.

A morte de Zé Pena causou comoção entre amigos, familiares e integrantes da comunidade do surfe em Cabo Frio. Nas redes sociais, homenagens destacaram a ligação do surfista com o esporte e a presença marcante nas praias da cidade.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre a causa do mal súbito.