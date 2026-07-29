Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz - Reprodução

Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz Reprodução

Publicado 29/07/2026 18:54

Cabo Frio - A Secretaria Estadual de Polícia Civil publicou em boletim interno nesta terça-feira (28) uma alteração no comando da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). O delegado Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz, que estava à frente da 143ª DP de Itaperuna, assume oficialmente a unidade nesta sexta-feira (31).

Eduardo Cruz substitui o delegado Phelipe Cyrne Mattos Silva, que deixou o comando da 126ª DP junto com parte da equipe e foi transferido para o 6º Departamento de Polícia de Área (6º DPA), em Campos dos Goytacazes.

Até o momento, a Polícia Civil não informou qual será a próxima delegacia comandada por Phelipe Cyrne. O delegado permanece à disposição da instituição enquanto aguarda uma nova definição.

Antes de assumir a unidade em Cabo Frio, Eduardo Teixeira Ozorio da Cruz comandava a 143ª DP, em Itaperuna. Já Phelipe Cyrne teve passagem pelo comando de delegacias da Região dos Lagos, como a 118ª DP de Araruama e a 127ª DP de Armação dos Búzios.

A 126ª DP é uma das principais unidades da Polícia Civil na Região dos Lagos e atende ocorrências de grande repercussão no município.

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre a mudança no comando da 126ª DP, mas não recebeu retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.