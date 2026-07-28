Carreta de exames - Divulgação

Carreta de examesDivulgação

Publicado 28/07/2026 14:15

Cabo Frio - A carreta da saúde da mulher - A carreta da saúde da mulher começou a funcionar nesta segunda-feira (27), em frente ao CEAD de Tamoios, em Cabo Frio. A unidade móvel permanecerá no local até o dia 21 de agosto e tem capacidade para atender cerca de 70 mulheres por dia.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o município e o Ministério da Saúde. A carreta oferece consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. O atendimento é voltado ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Segundo a enfermeira responsável técnica do Ministério da Saúde, Fabrinny Andrade, as pacientes precisam estar cadastradas no sistema de regulação para serem atendidas.

“Todas as pacientes precisam estar reguladas e se já possui o pedido do exame no sistema, é só aguardar que será chamada. Caso você já tenha o pedido e não foi ainda regulada no sistema, vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa”, explicou.

A moradora de Unamar, Maria do Rosário Brandão, de 74 anos, foi uma das primeiras pacientes atendidas na unidade móvel.

“Foi muito tranquilo, a equipe é muito atenciosa. Só não vem quem não quer se cuidar. Eu tenho 74 anos e tenho mais é que me cuidar mesmo. Eu quero viver mais e ver minhas netas crescerem”, comentou.

A secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade, afirmou que a ação busca ampliar a realização de exames para pacientes que aguardam atendimento.

“Essa é mais uma ação, um esforço para zerarmos as filas de exames no município e prestarmos toda a assistência para a saúde da mulher. Ações como essa são de suma importância para prevenir o câncer e outras doenças”, declarou.

A carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.