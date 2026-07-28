Drogas apreendidas durante ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar

Publicado 28/07/2026 14:31

Cabo Frio - Uma mulher de 21 anos foi - Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (27), na Rua Santa Helena, no bairro Braga, em Cabo Frio. Com ela, a Polícia Militar apreendeu 510 pedras de crack, 21 tiras de maconha, 20 pinos de cocaína, R$ 11 em dinheiro e um celular.

Segundo a ocorrência, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local após receberem informações do setor de inteligência de que integrantes do tráfico da Comunidade do Morubá estariam usando becos da região para comercializar entorpecentes.

Ao chegarem à área, os policiais montaram um cerco e abordaram a suspeita, que tinha as características informadas na denúncia. Durante a revista, foram encontradas 18 buchas de maconha, o celular e R$ 11 em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher confessou que estava praticando o tráfico de drogas. Em seguida, os agentes fizeram buscas nas proximidades e localizaram, dentro de uma sacola, o restante dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 510 pedras de crack, pesando 255 gramas, 21 tiras de maconha, com 60,9 gramas, e 20 pinos de cocaína, totalizando 44 gramas.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a suspeita permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material apreendido ficou recolhido na unidade policial.