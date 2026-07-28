Animal foi encaminhado ao Projeto Albatroz - Ascom

Animal foi encaminhado ao Projeto AlbatrozAscom

Publicado 28/07/2026 15:11

Cabo Frio - Uma tartaruga marinha foi - Uma tartaruga marinha foi resgatada na manhã desta terça-feira (28) após ser encontrada debilitada entre as pedras do Canto da Praia do Forte, em Cabo Frio. O animal foi recolhido pelo Grupamento Marítimo e Ambiental da Guarda Civil Municipal e encaminhado ao Projeto Albatroz, onde passará por avaliação e receberá os cuidados necessários.

Segundo a Prefeitura, a equipe foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e realizou o resgate logo após chegar ao local.

De acordo com a inspetora sênior Verônica Lorosa, o atendimento rápido foi essencial para garantir que a tartaruga fosse encaminhada a uma instituição especializada.

A Prefeitura orienta que, ao encontrar animais marinhos debilitados ou encalhados, a população não tente tocar, retirar do local ou devolver o animal ao mar. A recomendação é manter distância e acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Coruja volta ao habitat natural

Também nesta terça-feira (28), o Grupamento Marítimo e Ambiental realizou a soltura de uma coruja que havia sido encontrada em uma residência no bairro Vila do Sol.

Após passar por avaliação, a ave foi considerada saudável e devolvida ao seu habitat natural, seguindo os procedimentos adotados para a preservação da fauna silvestre.