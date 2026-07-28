Animal foi encaminhado ao Projeto AlbatrozAscom
Tartaruga marinha debilitada é resgatada na Praia do Forte, em Cabo Frio
Ação foi realizada pelo Grupamento Marítimo e Ambiental, após acionamento do Centro de Controle Operacional
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Ação foi realizada pelo Grupamento Marítimo e Ambiental, após acionamento do Centro de Controle Operacional
Mulher é presa com mais de 500 pedras de crack em Cabo Frio
Suspeita admitiu que vendia drogas no bairro Braga; Polícia Militar apreendeu crack, maconha, cocaína, dinheiro e um celular
Carreta com exames para mulheres chega a Tamoios, em Cabo Frio
Unidade móvel realiza consultas e exames por meio de parceria com o Ministério da Saúde
Cabo Frio terá 24 voos fretados da Argentina durante a alta temporada de 2027
Operação começa em janeiro e prevê o desembarque de cerca de 3 mil turistas argentinos no município
Surfista Zé Pena morre após mal súbito na Praia do Forte, em Cabo Frio
José Luis Pena passou mal enquanto aguardava uma onda, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu, indo a óbito
Homem é preso em flagrante após agredir a companheira em Cabo Frio
Suspeito foi localizado por policiais da 126ª DP após acionamento da Deam
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