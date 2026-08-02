Prefeitura inaugura Ginásio Educacional Tecnológico General Miranda Filho, em Inhoaíba - Iago Campos/Prefeitura do Rio

Prefeitura inaugura Ginásio Educacional Tecnológico General Miranda Filho, em InhoaíbaIago Campos/Prefeitura do Rio

Publicado 02/08/2026 18:10

Rio- A Prefeitura do Rio inaugurou, neste domingo (2), o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) General Miranda Filho, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O novo espaço conta com 24 salas de aula para turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Com essa inauguração, sobe para 1.560 o número de escolas na rede municipal de ensino na cidade do Rio — da creche à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere, dos secretários municipais de Educação, Hugo Nepomuceno, e da Casa Civil, Leandro Matieli.



"Estamos construindo uma rede pública de educação que é um orgulho para os cariocas. Estamos falando em alcançar 70% do ensino em tempo integral nas unidades e isso vai ser feito levando a metodologia do Ginásio Educacional Tecnológico para a maior quantidade de escolas. E com mais essa inauguração, a gente faz uma homenagem muito importante e muito bonita a um herói brasileiro, o general Miranda Filho, que amava o Rio de Janeiro. Tenho certeza que isso vai inspirar os alunos desse GET", disse Cavaliere.



Com investimento de R$ 27,6 milhões, o novo GET tem colaboratório, auditório, refeitório, biblioteca e quadra poliesportiva coberta. Todos os ambientes pedagógicos são climatizados. A escola atende a todas as normas de acessibilidade e foi construída com materiais termoacústicos, painéis e forros especiais, que garantem o conforto de temperaturas agradáveis e isolamento de som externo.



"O que estamos construindo aqui é um novo modelo de educação. O estudante, além de ter ensino em tempo integral, ele vai ter uma aprendizagem de mão na massa, que ele constrói junto com seus pares, mediado pelo professor. O GET conecta o nosso jovem hoje com as melhores oportunidades que o mercado universitário pode oferecer", reforçou Hugo Nepomuceno.



Já nesta segunda-feira (3), os mais de 600 mil alunos da rede municipal de ensino voltam às salas de aula para o segundo semestre letivo.



General Otávio Rodrigues de Miranda Filho



A nova escola homenageia o general de divisão Otávio Rodrigues de Miranda Filho, que construiu uma carreira respeitável no Exército Brasileiro e ocupou cargos de comando no Brasil e no exterior.



Miranda Filho foi adido militar na Embaixada do Brasil na China e chefe de Assuntos Internacionais nas Forças Armadas. Também chefiou o gabinete do Comando Militar do Planalto e liderou a 8ª Região Militar, no Norte do Brasil. Nascido em Teresina (PI), em 1964, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1988. Morreu em maio de 2026, aos 62 anos, coberto de honras e méritos militares.



A esposa do general Otávio Miranda Filho, Adriana Costa Miranda, participou da inauguração e falou sobre a homenagem.



"Estou muito grata por essa oportunidade que nos foi dada, da família também se envolver com essa escola. Eu acredito muito na educação e fico muito feliz de saber que o Otávio está sendo homenageado com esse presente", afirmou Adriana.



Na inauguração, que contou com a presença de militares, o novo GET recebeu uma bandeira da ONU, entregue por Damián Cardona Onsés, diretor interino do Centro de Informações das Nações Unidas para o Brasil. A bandeira ficará na unidade como homenagem à trajetória do general, que comandou missões da Organização das Nações Unidas (ONU) no Congo e no Sudão.



GETs são modelo inovador de ensino



Os Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) são um modelo inovador de ensino que integra diferentes áreas do conhecimento, com foco no pensamento crítico, na criatividade, na sensibilidade e no protagonismo dos estudantes, por meio de metodologias ativas e de uma proposta de educação integral que se expande para além dos espaços tradicionais de sala de aula.



A iniciativa foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das experiências mais inspiradoras do país em gestão e projetos pedagógicos de ensino integral. O reconhecimento reforça o posicionamento do Rio como Capital da Inovação e consolida a presença da educação digital e midiática na rede pública municipal.



Os GETs adotam a abordagem STEAM — Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — e representam uma nova concepção de escola para o século XXI: espaços voltados à inovação didático-pedagógica, à experimentação do conhecimento e à colaboração ativa entre estudantes e educadores. A proposta prepara os alunos para os desafios do futuro ao aproximar tecnologia e aprendizagem prática do cotidiano das famílias e das comunidades.



Cada unidade conta com infraestrutura moderna e equipamentos de ponta. No colaboratório, os estudantes trabalham com inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de projeção, kits de robótica e máquinas de costura — ferramentas que tornam o aprendizado concreto e conectado à realidade dos territórios onde as escolas estão inseridas.









