Secretário de Educação, Renan Ferreirinha acompanhou volta às aulas da rede municipal - Érica Martin

Secretário de Educação, Renan Ferreirinha acompanhou volta às aulas da rede municipalÉrica Martin

Publicado 04/02/2026 09:22

Rio - Mais de 650 mil alunos de 1.557 escolas municipais do Rio voltaram às aulas na manhã desta quarta-feira (4). No Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Menezes Vieira, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, o secretário de Educação Renan Ferreirinha recepcionou os estudantes do 1° ao 5° ano.

fotogaleria

Este será o terceiro ano de vigência da proibição do uso de celulares em todas as unidades municipais do Rio. "Escola é local da criança estar estudando, prestando atenção no professor, não ficar nas redes sociais, não ficar no joguinho. No recreio, estar brincando e interagindo com os amigos, não faz sentido os alunos estarem brincando de queimado, futebol e alguém isolado na própria tela. Como não faz sentido um aluno com celular na mesa recebendo notificação", disse o secretário.



Ao DIA, responsáveis revelaram a expectativa para o ano letivo. "É o quarto ano dele aqui. A escola é muito boa, maravilhosa. Às vezes faltam alguns recursos, mas infelizmente, a gente, como mãe, tem que passar por isso, mas crianças gostam. É uma escola pequena, mas a direção é muito boa, as professoras são muito boas, atenciosas. E eu gosto, já estou pensando no ano que vem, que é o último ano dele aqui, porque está no 4° ano. Hoje ele veio animado", contou a técnica de administração Rafaela Vicente, de 39 anos, mãe do Samuel, de 9 anos.



Ex-aluna e mãe de um menino com espectro autista, Ana Caroline Silva, de 32 anos, contou que esse é o primeiro ano do filho na unidade.



"Essa escola é maravilhosa, eu estudei aqui desde pequena, meu pai estudou, a família toda. Aqui é um colégio muito bom, não tem o que reclamar. Eu nunca fiquei desamparada aqui, nunca, graças a Deus, sabe? Aqui sempre foi um colégio muito acolhedor. Tanto desde as meninas do refeitório, quanto coordenação e tudo mais. Sempre abraçaram muito a gente. Então, eu não tenho o que reclamar, não”, afirmou.



Entregas de kits e climatização



De acordo com Ferreirinha, todos os materiais escolares foram entregues antes do começo das aulas. "A gente já fez a distribuição de todos os 4 milhões e meio de itens, estamos falando de centenas de milhares de camisas, bermuda, pares de tênis, diversos materiais, que se famílias tivessem que ir em papelaria comprar, iam gastar uma nota, mas a gente faz questão que os alunos possam ter tudo necessário para o início do ano", frisou.



Com o calor persistente na cidade do Rio, o secretário também citou a instalação de ar-condicionado nas escolas. "Fizemos um investimento recorde em climatização, com mais de R$ 100 milhões investidos para que todas as escolas começassem o ano com conforto térmico, porque a gente vive em um Rio de 40°C. Ou seja, toda rede municipal está pronta para receber os alunos. Aqui no Rio, estudar vale a pena", declarou Ferreirinha, que reforçou também que até o início deste ano, 100% das escolas atingiram o conforto térmico.



"A gente ainda tem cinco escolas que, por causa de ajustes finais com a Light, não possuem a carga necessária para o aparelho de ar-condicionado, mas a gente coloca climatizador. São 37 mil aparelhos funcionando na rede municipal, o que pode acontecer é que a gente tem aparelhos queimando, mas nosso compromisso é trocar esses aparelhos assim que nós soubermos em menos de 24h". Este será o terceiro ano de vigência da proibição do uso de celulares em todas as unidades municipais do Rio. "Escola é local da criança estar estudando, prestando atenção no professor, não ficar nas redes sociais, não ficar no joguinho. No recreio, estar brincando e interagindo com os amigos, não faz sentido os alunos estarem brincando de queimado, futebol e alguém isolado na própria tela. Como não faz sentido um aluno com celular na mesa recebendo notificação", disse o secretário.Ao, responsáveis revelaram a expectativa para o ano letivo. "É o quarto ano dele aqui. A escola é muito boa, maravilhosa. Às vezes faltam alguns recursos, mas infelizmente, a gente, como mãe, tem que passar por isso, mas crianças gostam. É uma escola pequena, mas a direção é muito boa, as professoras são muito boas, atenciosas. E eu gosto, já estou pensando no ano que vem, que é o último ano dele aqui, porque está no 4° ano. Hoje ele veio animado", contou a técnica de administração Rafaela Vicente, de 39 anos, mãe do Samuel, de 9 anos.Ex-aluna e mãe de um menino com espectro autista, Ana Caroline Silva, de 32 anos, contou que esse é o primeiro ano do filho na unidade."Essa escola é maravilhosa, eu estudei aqui desde pequena, meu pai estudou, a família toda. Aqui é um colégio muito bom, não tem o que reclamar. Eu nunca fiquei desamparada aqui, nunca, graças a Deus, sabe? Aqui sempre foi um colégio muito acolhedor. Tanto desde as meninas do refeitório, quanto coordenação e tudo mais. Sempre abraçaram muito a gente. Então, eu não tenho o que reclamar, não”, afirmou.De acordo com Ferreirinha, todos os materiais escolares foram entregues antes do começo das aulas. "A gente já fez a distribuição de todos os 4 milhões e meio de itens, estamos falando de centenas de milhares de camisas, bermuda, pares de tênis, diversos materiais, que se famílias tivessem que ir em papelaria comprar, iam gastar uma nota, mas a gente faz questão que os alunos possam ter tudo necessário para o início do ano", frisou.Com o calor persistente na cidade do Rio, o secretário também citou a instalação de ar-condicionado nas escolas. "Fizemos um investimento recorde em climatização, com mais de R$ 100 milhões investidos para que todas as escolas começassem o ano com conforto térmico, porque a gente vive em um Rio de 40°C. Ou seja, toda rede municipal está pronta para receber os alunos. Aqui no Rio, estudar vale a pena", declarou Ferreirinha, que reforçou também que até o início deste ano, 100% das escolas atingiram o conforto térmico."A gente ainda tem cinco escolas que, por causa de ajustes finais com a Light, não possuem a carga necessária para o aparelho de ar-condicionado, mas a gente coloca climatizador. São 37 mil aparelhos funcionando na rede municipal, o que pode acontecer é que a gente tem aparelhos queimando, mas nosso compromisso é trocar esses aparelhos assim que nós soubermos em menos de 24h".

Avanço tecnológico e Olimpíada de Matemática



Ferreirinha também comentou sobre os modelos de escola como Ginásio Tecnológico, os GETs. "Da mesma forma que a gente proibiu o uso de celulares, por outro a gente tem os GETs, que misturam diferentes áreas do conhecimento. Os alunos aprendem programação, design gráfico e tem impressora 3D. A gente quer fazer com que os alunos estudem em tempo integral e se preparem para as mudanças do século XXI, já temos 275 GETs, esse modelo está funcionando e temos o compromisso de chegar esse ano até 350 e em 2028 com 500. A escola do futuro é carioca", reforçou.



Assim como no ano passado, os primeiros colocados das Olimpíada de Matemática ganharão uma viagem para Disney e para Nasa. "O legado que a gente quer passar é que o filho da Pavuna, do Vidigal, Complexo do Alemão, do Alto Boa Vista, de qualquer canto da nossa cidade, podem sonhar grande, porque na cidade do Rio de Janeiro sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, se você aproveitar as oportunidades, você vai ter um futuro muito brilhante, vai abraçar o Mickey na Disney e visitar a espaçonave da Nasa", finalizou.