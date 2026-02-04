A mulher foi hostilizada por vizinhos no momento da prisãoReprodução
Mulher é presa por agredir os dois filhos em Senador Camará
Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal
Tornozeleira de Oruam está desligada desde domingo; equipamento foi violado 66 vezes
Informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)
Estudantes da Uerj cobram investigação rigorosa sobre morte de aluno em abordagem da PM
Leonardo Lobo, de 19 anos, voltava para casa após jogo do Flamengo quando foi parado pelos agentes. Segundo a corporação, ele teria reagido à ação
‘Sairia da comunidade se tivesse oportunidade’, lamenta amiga de manicure morta em Irajá
Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, foi sepultado nesta terça, no Cemitério de Irajá
Acusado de pagar via Pix por fotos íntimas de menores é preso em Niterói
Homem também ameaçava as vítimas para que os abusos não fossem revelados
Governo federal cria mais 185 novos laboratórios de informática no Rio de Janeiro
Estado recebeu 2.790 equipamentos por meio do Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações
