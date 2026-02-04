A mulher foi hostilizada por vizinhos no momento da prisão - Reprodução

Publicado 04/02/2026 18:35 | Atualizado 04/02/2026 19:41

Rio – Uma mulher foi presa em Senador Camará, na Zona Oeste, por agredir os dois filhos. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (3).

A mulher foi levada por PMs para a 34ª DP (Bangu). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressora sendo hostilizada por vizinhos no momento em que entra na viatura.

De acordo com vizinhos, as agressões eram recorrentes. As crianças foram encaminhadas para a UPA de Bangu. Não há informações sobre o quadro de saúde delas e nem sobre a guarda.

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal.