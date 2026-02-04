Criminoso foi levado para a 76ª DP (Niterói) - Reprodução / Google Maps

Criminoso foi levado para a 76ª DP (Niterói)Reprodução / Google Maps

Publicado 04/02/2026 17:31 | Atualizado 04/02/2026 17:33

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (3), acusado de exploração sexual de menores, em Niterói. Segundo as investigações, o acusado utilizava transferências via Pix para obter imagens íntimas de uma criança de 11 anos e de uma adolescente de 14 anos.

Ele foi detido por agentes do Segurança Presente, que localizaram o suspeito após a expedição de um mandado de prisão preventiva. O caso só chegou à polícia após a avó de uma da vítimas descobrir a situação e registar um boletim de ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, na delegacia foram confirmados diversos comprovantes de transações financeiras feitas pelo homem. Além disso, ele ameaçava constantemente as menores para que o crime não fosse revelado aos seus familiares.

O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói).