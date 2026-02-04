Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltouReprodução
Relembre o caso
Luiz Felipe entrou em um restaurante na região da Praça Mauá para pedir comida e foi interpelado pelo segurança. Carlos Alberto se revoltou com a presença do homem e o expulsou.
A confusão aumentou quando a vítima, já do lado de fora, arremessou uma pedra em Carlos Alberto, que pegou um pedaço de madeira no balcão e o agrediu violentamente, na rua, até matá-lo. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Imagens mostram segurança agredindo homem em situação de rua até a morte na Praça Mauá— Jornal O Dia (@jornalodia) August 23, 2024
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ud1S2e2o8D
