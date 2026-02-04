Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltou - Reprodução

Publicado 04/02/2026 15:55 | Atualizado 04/02/2026 16:43

Além da pena de reclusão em regime fechado, a sentença fixou uma indenização mínima de 500 salários mínimos por danos morais aos três filhos da vítima.

De acordo com a Justiça, o crime foi praticado à luz do dia e com "exacerbada violência". Carlos Alberto, que já estava preso há quase dois anos, não poderá recorrer da sentença em liberdade.



Relembre o caso



Luiz Felipe entrou em um restaurante na região da Praça Mauá para pedir comida e foi interpelado pelo segurança. Carlos Alberto se revoltou com a presença do homem e o expulsou.



A confusão aumentou quando a vítima, já do lado de fora, arremessou uma pedra em Carlos Alberto, que pegou um pedaço de madeira no balcão e o agrediu violentamente, na rua, até matá-lo. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

