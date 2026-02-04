Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltouReprodução

Rio - A Justiça do Rio condenou a 15 anos de prisão o segurança Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior pelo assassinato a pauladas do morador em situação de rua Luiz Felipe Silva dos Santos, de 43 anos. O crime aconteceu em agosto de 2024, na Praça Mauá, no Centro.
Além da pena de reclusão em regime fechado, a sentença fixou uma indenização mínima de 500 salários mínimos por danos morais aos três filhos da vítima.
De acordo com a Justiça, o crime foi praticado à luz do dia e com "exacerbada violência". Carlos Alberto, que já estava preso há quase dois anos, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Relembre o caso

Luiz Felipe entrou em um restaurante na região da Praça Mauá para pedir comida e foi interpelado pelo segurança. Carlos Alberto se revoltou com a presença do homem e o expulsou.

A confusão aumentou quando a vítima, já do lado de fora, arremessou uma pedra em Carlos Alberto, que pegou um pedaço de madeira no balcão e o agrediu violentamente, na rua, até matá-lo. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. 