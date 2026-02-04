Torneira da pia da casa de morador da Rua Ribeirão Preto com água novamente - Reprodução

Torneira da pia da casa de morador da Rua Ribeirão Preto com água novamenteReprodução

Publicado 04/02/2026 10:46

"A situação normalizou! Minha caixa e cisterna já encheram ontem (terça) mesmo, por volta das 18h", disse, aliviado, o servidor público Marcello Vargas, morador na Rua Hélion Póvoa.

O analista de sistemas Luiz Eduardo Guimarães, que mora na Rua Ribeirão Preto, também comemorou a retomada do serviço. "A água na minha casa voltou também! Vou apenas enviar um e-mail para Ouvidoria da Agenersa solicitando um parecer sobre essa nova bomba, pois foi trocada três vezes para, de fato, funcionar", pontuou o morador, citando uma das origens para o problema na região.

Em nota, a Águas do Rio informou que uma equipe foi enviada ao local para verificar a situação da elevatória que atende a região. Horas depois, o abastecimento já havia sido retomado. A concessionária disse, também, que o serviço está se restabelecendo gradativamente desde a noite de terça-feira (3).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci