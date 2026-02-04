Leonardo Lobo, de 19 anos, era estudante de História da Uerj e integrava o 38º Pelotão da Torcida Jovem do FlamengoDivulgação
Torcedor do Flamengo é morto ao reagir à abordagem de PMs— Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/CxD2nymMnJ
A Corregedoria Geral instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o fato. O caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa as imagens para compreender a dinâmica da ocorrência.
De acordo com o Cahis-Uerj, Leonardo estava prestes a iniciar o terceiro período do curso de História na instituição e era membro ativo da Comissão Organizadora da Calourada de 2026. Ele também integrava o 38º Pelotão da Torcida Jovem do Flamengo e retornava para casa após o jogo contra o Corinthians, pela Supercopa, quando foi abordado.
"Ele estava animado para receber os novos estudantes de História. Flamenguista apaixonado, era um jovem cheio de sonhos e ideais. Infelizmente, tornou-se mais um entre tantos jovens que têm suas vidas ceifadas pela violência do Estado. Desarmado, Leo foi morto por tiros de fuzil disparados à queima-roupa pela Polícia Militar durante uma abordagem", diz um trecho da nota do Centro Acadêmico.
O grupo também cobrou uma investigação rigorosa. "Não aceitaremos o silêncio. Exigimos esclarecimentos imediatos e a punição dos responsáveis. Transformaremos nosso luto em luta. Justiça por Leonardo Lobo!", afirma o comunicado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.