Wagner Beserra foi preso em flagrante por agentes da 29ª DP - Reprodução

Publicado 04/02/2026 15:15

Rio – Amanda Loureiro da Silva Mendes, de 25 anos, foi executada, à queima-roupa, pelo ex-companheiro, na manhã desta quarta-feira (4), em Quintino, na Zona Norte. Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam Wagner Beserra de Araújo, em flagrante, poucas horas após o crime, em Madureira.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que Wagner atira em Amanda Reprodução

O assassino abordou a vítima na Rua Clarimundo de Melo, a poucos metros do trabalho dela. Uma câmera de monitoramento flagrou a cena do crime. Depois de uma breve discussão, ele saca uma arma e dispara contra Amanda, que chegou a ser encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que os agentes iniciaram as buscas pelo criminoso logo depois do alerta sobre o crime. Com o auxílio de imagens de câmeras, os policiais o localizaram na Estrada do Portela.

"Ele efetuou dois disparos contra a vítima e logo em seguida fugiu. E jogou a arma do crime na linha férrea. Com imagens de câmeras obtidas, nossas equipes conseguiram prendê-lo próximo ao shopping de Madureira. Também localizaram uma colega da vítima, que presenciou o feminicídio e foi ouvida. Wagner será encaminhado ao presídio e ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena", disse o delegado Reginaldo Guilherme da Silva, titular da 29ª DP.

De acordo com as investigações, Wagner e Amanda foram casados por sete anos, tendo dois filhos. O casal já estava separado há cerca de quatro meses, mas ele não aceitava o término e a perseguia, mesmo com uma medida protetiva, que era sistematicamente descumprida.

Wagner já tinha sido detido por homicídio em 2019 e possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Os agentes seguem com as investigações para encontrar a arma usada no crime.