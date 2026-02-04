Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram os responsáveis pela prisão da cuidadoraDivulgação
Cuidadora acusada de matar idosa é presa na Baixada Fluminense
Perícia identificou material genético da suspeita sob as unhas da vítima
Cuidadora acusada de matar idosa é presa na Baixada Fluminense
Perícia identificou material genético da suspeita sob as unhas da vítima
Cidades do interior do Rio afetadas por temporais recebem maquinário para ações emergenciais
Chuvas intensas provocaram estado de emergência, alagamentos e deslizamentos nesta terça (3)
Policiais salvam bebê de 2 meses engasgada em Nova Iguaçu
Criança foi levada posteriormente para fazer exames em uma unidade de saúde
Mulher é presa por agredir os dois filhos em Senador Camará
Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal
Tornozeleira de Oruam está desligada desde domingo; equipamento foi violado 66 vezes
Informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)
Estudantes da Uerj cobram investigação rigorosa sobre morte de aluno em abordagem da PM
Leonardo Lobo, de 19 anos, voltava para casa após jogo do Flamengo quando foi parado pelos agentes. Segundo a corporação, ele teria reagido à ação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.