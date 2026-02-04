Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram os responsáveis pela prisão da cuidadora - Divulgação

Publicado 04/02/2026 21:53 | Atualizado 04/02/2026 21:57

Rio – Uma cuidadora apontada como responsável pela morte de uma idosa foi presa nesta quarta-feira (4), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em agosto de 2023, em Duque de Caxias.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a vítima, Maria Helena de Lemos, foi encontrada morta, com sinais de esganadura, dentro de casa. Dentre as evidências levantadas, a partir de perícias técnicas e exames de necropsia, os agentes constataram que havia material genético da acusada sob as unhas da idosa, o que sugere que houve luta corporal antes da morte.

As equipes também apuraram que as duas moravam juntas e tinham um histórico de desentendimentos. Com tais provas, os policiais concluíram a investigação e localizaram a mulher. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.