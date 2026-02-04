Máquina enviada pelo Governo do Estado atua na desobstrução de via na Região Serrana após temporaisReprodução
Em São Sebastião do Alto, a prefeitura decretou estado de emergência e instalou um gabinete de gerenciamento de crise. O município recebeu três retroescavadeiras e três caminhões, além do apoio técnico de um engenheiro e um geólogo, para atuar na desobstrução de acessos e mitigação dos danos causados pelas chuvas.
Sumidouro recebeu três caminhões e duas retroescavadeiras para a limpeza de ruas e áreas atingidas. Já em Cantagalo, foram enviados três caminhões caçamba, três retroescavadeiras e uma patrol, utilizada para o nivelamento de vias urbanas e rurais.
Os temporais também causaram transtornos em outras regiões do estado. No Noroeste Fluminense, Itaperuna registrou 86,4mm de chuva em 24 horas, volume considerado muito alto, com emissão de alertas para risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, houve transbordamento de rios, enquanto Japeri teve vias alagadas e Mendes registrou deslizamentos de terra.
A previsão indica a manutenção do tempo instável nos próximos dias, o que mantém cidades do interior e da Região Metropolitana em estado de atenção.
