Publicado 04/02/2026 20:07 | Atualizado 04/02/2026 20:10





Sumidouro recebeu três caminhões e duas retroescavadeiras para a limpeza de ruas e áreas atingidas. Já em Cantagalo, foram enviados três caminhões caçamba, três retroescavadeiras e uma patrol, utilizada para o nivelamento de vias urbanas e rurais. As cidades do interior do Rio afetadas pelas fortes chuvas nesta terça-feira (3) receberam a ajuda de maquinário por parte do governo estadual para ações emergenciais de limpeza, liberação de vias e redução dos impactos das enxurradas. São Sebastião do Alto, Cantagalo e Sumidouro, municípios do Centro-Norte Fluminense, na Região Serrana, estão entre os municípios atendidos.Em São Sebastião do Alto, a prefeitura decretou estado de emergência e instalou um gabinete de gerenciamento de crise. O município recebeu três retroescavadeiras e três caminhões, além do apoio técnico de um engenheiro e um geólogo, para atuar na desobstrução de acessos e mitigação dos danos causados pelas chuvas.Sumidouro recebeu três caminhões e duas retroescavadeiras para a limpeza de ruas e áreas atingidas. Já em Cantagalo, foram enviados três caminhões caçamba, três retroescavadeiras e uma patrol, utilizada para o nivelamento de vias urbanas e rurais.