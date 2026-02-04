Trecho da RJ-152 que liga Duas Barras a Itaocara e Euclidel - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/02/2026 09:17

Rio – As chuvas fortes que voltaram a atingir o interior do estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira (3), após dias de instabilidade, continuam provocando estragos e mudanças na rotina da população, com registros de alagamentos, quedas de barreiras, interdições de vias e danos à infraestrutura urbana e rural. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, o retorno às aulas foi adiado, enquanto em Santo Antônio de Pádua, na mesma região, as festas de pré-carnaval estão suspensas.

O grande volume de água concentrado em curto intervalo de tempo mantém equipes das prefeituras e da Defesa Civil mobilizadas em diversas regiões, enquanto os alertas meteorológicos seguem ativos. Entre os municípios mais afetados está Cantagalo, na Região Serrana do Rio, que registrou 164 milímetros de chuva no início desta semana, o maior volume do estado no período, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Os maiores impactos ocorreram nos distritos de Boa Sorte e Euclidelândia, onde diversas casas foram invadidas pela água. Em alguns imóveis, o nível chegou a cerca de 1,5 metro. Até o momento, não há registro de vítimas.

A força da enxurrada também causou deslizamentos de terra e queda de árvores na RJ-152, rodovia que liga Duas Barras a Itaocara e Euclidelândia, arrancando parte do asfalto e deixando a estrada totalmente interditada, desde 23h20 desta segunda-feira (2), na altura do Trevo da Aldeia.

Outras cidades da Região Serrana e do Noroeste Fluminense também enfrentaram transtornos. De acordo com o Cemaden, Santa Maria Madalena acumulou 143 mm de chuva, seguida por Itaperuna, com 81,8 mm, Duas Barras, com 77,3 mm, e Nova Friburgo, que registrou 68 mm.

Em Itaperuna, os temporais provocaram alagamentos em bairros, prejudicaram o tráfego e levaram o município a cancelar o retorno às aulas, além de manter equipes de emergência em campo para atendimento à população.

Em São Sebastião do Alto, a força da chuva levou à interdição de um trecho da RJ-176, próximo ao Trevo do Alto, após a enxurrada arrancar parte do asfalto da via. A rodovia é o principal acesso ao município, e a situação causou dificuldades de deslocamento para moradores e serviços essenciais.

A Defesa Civil estadual informou que permanece o risco hidrológico nas regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense, além de risco moderado de deslizamentos em municípios como Itaperuna, Cantagalo, Macuco, Duas Barras, Nova Friburgo, Sapucaia e Angra dos Reis. A orientação é que a população fique atenta a sinais de instabilidade do solo, evite áreas alagadas e acompanhe os comunicados oficiais enquanto persistir a condição climática.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, que significa perigo, válido até esta quarta-feira (4), por conta do risco de acúmulos elevados de chuva, ventos fortes, corte de energia elétrica e alagamentos, especialmente no Noroeste Fluminense e na Região Serrana.