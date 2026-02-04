OruamReprodução/Instagram
Tornozeleira de Oruam está desligada desde domingo; equipamento foi violado 66 vezes
Informação é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap)
Estudantes da Uerj cobram investigação rigorosa sobre morte de aluno em abordagem policial
Leonardo Lobo, de 19 anos, retornava para casa após o jogo quando foi parado por policiais militares. Segundo a corporação, ele teria reagido à ação
‘Sairia da comunidade se tivesse oportunidade’, lamenta amiga de manicure morta em Irajá
O corpo de Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, foi sepultado nesta terça, no Cemitério de Irajá
Acusado de pagar via Pix por fotos íntimas de menores é preso em Niterói
Homem também ameaçava as vítimas para que os abusos não fossem revelados
Governo federal cria mais 185 novos laboratórios de informática no Rio de Janeiro
Estado recebeu 2.790 equipamentos por meio do Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações
Segurança é condenado a 15 anos de prisão por assassinar homem em situação de rua
Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior também terá de pagar indenização de 500 salários mínimos aos filhos da vítima
