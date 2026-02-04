Escolas públicas são beneficiadas pelo programa do governo federal - Shizuo Alves/MCom

Publicado 04/02/2026 16:42 | Atualizado 04/02/2026 16:43

O programa Computadores para Inclusão alcançou a marca de 2.790 equipamentos doados para o Rio de Janeiro desde o início de sua implementação, em 2010. A iniciativa coordenada pelo Ministério das Comunicações já realizou entregas em 185 pontos de inclusão digital, principalmente em escolas públicas, ampliando o acesso à tecnologia e às oportunidades educacionais.

Além das doações, por meio dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), o programa promoveu 1.511 formações no Estado em cursos de informática e manutenção de computadores e celulares, qualificando Em todo o Brasil, o Computadores para Inclusão atingiu a marca de 70 mil computadores doados para escolas públicas, associações e projetos voltados à capacitação de pessoas em informática. São mais de 700 mil pessoas com vidas transformadas no país, por meio do letramento digital e da capacitação profissional para atuar com novas tecnologias.

O programa tem como base a economia circular: equipamentos obsoletos de órgãos públicos são recondicionados em CRCs, ganham nova vida e são destinados a escolas públicas, associações, centros socioeducativos, penitenciárias, comunidades indígenas e quilombolas, além de áreas rurais e remotas.

A atuação do Ministério também contribui para a preservação do meio ambiente. Os CRCs já deram destinação adequada a mais de 11 mil toneladas de resíduos eletrônicos, ultrapassando a marca de 1,2 milhão de equipamentos descartados de forma sustentável.