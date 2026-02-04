Escolas públicas são beneficiadas pelo programa do governo federalShizuo Alves/MCom
Governo federal cria mais 185 novos laboratórios de informática no Rio de Janeiro
Estado recebeu 2.790 equipamentos por meio do Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações
Segurança é condenado a 15 anos de prisão por assassinar homem em situação de rua
Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior também terá de pagar indenização de 500 salários mínimos aos filhos da vítima
Mulher é executada à queima-roupa pelo ex-companheiro em rua de Quintino
Wagner Beserra de Araújo, que já havia sido preso por homicídio em 2019, foi detido em flagrante pelo feminicídio
Força Municipal de Segurança ganha uniformes, viaturas e equipamentos para atuação no Rio
Agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal começam a trabalhar nas ruas da cidade em março
Operação em São Gonçalo fecha seis escolas no 1º dia de volta às aulas
Houve confronto, e o criminoso que atirou nos agentes acabou preso
PRF apreende mais de uma tonelada de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Motorista do caminhão fugiu
