Foram apreendidos uma tonelada de maconha e 209 quilos de pasta base de cocaína - Divulgação / PRF

Foram apreendidos uma tonelada de maconha e 209 quilos de pasta base de cocaínaDivulgação / PRF

Publicado 04/02/2026 11:39

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (4) uma tonelada de maconha e 209 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a PRF, durante fiscalização, agentes avistaram um caminhão e tentaram realizar a abordagem. Porém, o motorista abandonou o veículo e fugiu para a mata às margens da rodovia, não sendo localizado até o momento.

No interior havia aproximadamente uma tonelada de maconha e 209 quilos de pasta base de cocaína.

O caso foi encaminhado à 55ª DP (Queimados).