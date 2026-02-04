Bebê foi levada a unidades de saúde após ter a respiração restabelecida pelos policiais - Divulgação/Segov

Bebê foi levada a unidades de saúde após ter a respiração restabelecida pelos policiaisDivulgação/Segov

Publicado 04/02/2026 19:55 | Atualizado 04/02/2026 20:13

Rio - Uma equipe do Programa Segurança Presente de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, salvou uma bebê de apenas 2 meses que havia se engasgado em casa, nesta quarta-feira (4).

De acordo a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo programa, os agentes realizavam patrulhamento no bairro Rancho Novo quando foram acionados para a Rua Deputado Darcílio Ayres Raunhetti. A mãe já estava a caminho do hospital.

Ao segurarem a menina, os policiais notaram o bloqueio das vias respiratórias e efetuaram a manobra adequada de desobstrução, fazendo com que a criança voltasse a respirar.

A equipe levou mãe e filha à Clínica da Família Jardim da Viga, para atendimento médico. Já com o quadro estabilizado, a criança foi encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por uma avaliação complementar.

“Graças a Deus, ela está salva. Agradeço primeiramente a Deus, depois aos policiais e aos médicos. Muito obrigada”, disse a mãe.