Prefeitura apresentou uniformes, viaturas e equipamentos da Força MunicipalBeth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 04/02/2026 14:08 | Atualizado 05/02/2026 08:04

Rio - A Força Municipal, considerada a Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio, apresentou nesta quarta-feira (4) as viaturas, uniformes táticos, materiais bélicos e não bélicos, além de outros equipamentos que vão ser utilizados. O evento teve a presença do prefeito Eduardo Paes, do vice-prefeito Eduardo Cavaliere e do diretor-geral da Divisão de Elite da GM-Rio, Brenno Carnevale.

As equipes atuarão a partir de março para coibir furtos e roubos de rua, em parceria e apoio às forças de segurança do estado. Os agentes passaram pelo processo de seleção e estão sendo preparados pelo treinamento prático e teórico da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Nesse tipo de operação, nós vamos ter mais de 100 veículos, entre carros motos e vans, que vão estar nas áreas planejadas. A gente apresentou o armamento e material não bélico, tudo que tem de mais moderno nas mãos de gente preparada para aplicar o uso proporcional da força, a depender da ocorrência. Além de todos esses itens, os agentes contam com uniformes especiais e equipamentos de proteção individuais modernos para garantir a segurança de quem está na rua protegendo os cariocas", disse o prefeito Eduardo Paes.

A Força Municipal vai atuar de forma estratégica e planejada em áreas definidas a partir da análise das manchas criminais, onde há maior incidência de crimes de rua.

"Nós queremos ser complementares a quem tem a responsabilidade de fazer a segurança pública no estado do Rio e em todo o Brasil, que são os governos estaduais, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Com a implantação da Força Municipal, vai liberar a Polícia Militar para se concentrar, por exemplo, na retomada de territórios ocupados pela criminalidade. A Força Municipal vai agir nas ruas, em cima de roubos e furtos, a partir de manchas criminais, com missões claras, com comandos específicos, para que possamos não só ter o resultado, como mensurar esse resultado, que é fundamental em qualquer política pública", disse Paes.

As ações serão com planejamento e inteligência com base na modernidade do sistema de vigilância e monitoramento. No dia 29 do mês passado foi inaugurada a Sala de Monitoramento e Gestão Operacional , espaço montado na sede do Centro de Operações e Resiliência (COR), que permitirá o acompanhamento, em tempo real, do patrulhamento realizado pelos agentes.

Ao todo, a Divisão de Elite irá contar com 118 veículos, entre pick-ups, motocicletas e vans, que auxiliarão na mobilidade, capacidade de resposta e presença territorial dos primeiros 600 agentes que atuarão em áreas estratégicas da cidade.

Os veículos serão empregados em ações de patrulhamento preventivo e ostensivo, integradas a um modelo de atuação planejado, orientado por dados e baseado em evidências. Além do patrulhamento motorizado, os agentes também atuarão com patrulhamento a pé, realizado por duplas ou trios, ampliando a presença territorial, a proximidade com a população e a capacidade de observação e resposta.

Também foram entregues 1.500 pistolas Glock e instrumentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta e gás lacrimogênio, tonfas - espécie de cassetete- e tasers para atuação técnica, adequada e proporcional em diferentes tipos de ocorrência.

Segundo a Prefeitura, o conjunto de materiais disponibilizados permite a aplicação do uso diferenciado da força, de acordo com o contexto, o nível de risco e os protocolos operacionais, garantindo melhores condições de segurança e desempenho para as equipes em serviço.

"O trabalho da Força Municipal parte de premissas muito claras: agentes bem selecionados, bem treinados, bem preparados e equipados para atuar nas ruas com planejamento, controle e supervisão permanentes. Ao disponibilizar diferentes tipos de equipamentos, garantimos que as equipes tenham alternativas técnicas para cada situação, aplicando o uso diferenciado da força de forma responsável. Isso permite que os agentes atuem desde o primeiro dia com segurança, clareza de missão e capacidade de resposta adequada", ressaltou o diretor-geral da Força Municipal, Brenno Carnevale.