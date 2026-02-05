Monica foi morta a facadas dentro de casa em BanguRede Social
Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local para checar uma ocorrência de encontro de cadáver com ferimentos provocados por arma branca.
De acordo com relatos nas redes sociais, a vítima era dona de um bar e também emprestava dinheiro para moradores da região. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.
“Vai deixar saudades! Tão boa! Meus sentimentos a família. Que Deus te receba de braços abertos”, comentou uma amiga.
“Descansa em paz Moniquinha. Que Deus te receba de braços abertos, em nome de Jesus”, lamentou outra.
