Após confronto com policiais, criminoso foi baleado e levado, sob custódia, ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Após confronto com policiais, criminoso foi baleado e levado, sob custódia, ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 04/02/2026 13:06

Rio – Seis escolas precisaram ser fechadas e um criminoso foi preso durante uma operação na manhã desta quarta-feira (4), no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, Região Metropolitana. A ação ocorre justamente no primeiro dia de retorno das aulas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação do município.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 1° BPM (São Gonçalo) foram acionados nas localidades do Recanto das Acácias, Itaúna e Portão do Rosa, sendo recebidos a tiros. No confronto, o homem que atirou nos policiais ficou ferido e levado, sob custódia, para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Com ele, os militares apreenderam uma pistola, munições e um carregador.



Ainda de acordo com a corporação, a ação desta quarta-feira, que ainda está em andamento, busca remover barricadas e reprimir roubos de cargas e de veículos na região.



Cristina Andrade, moradora do bairro Mutuá, disse ao DIA que o tiroteio foi tão intenso que ela conseguiu ouvir, mesmo distante: “Por volta das 7h ou antes, eu ouvi muitos disparos, um atrás do outro. Eu moro um pouco longe, próximo ao bairro São Miguel, mas ouço tudo que acontece no Salgueiro. Aqui nessa área, pode se escutar muito bem. Quando as operações começam, eu logo sei, por conta dos tiros ininterruptos", relatou.