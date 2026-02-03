Estrada Guandu do Sapê, na altura do Largo da Maçonaria, em Campo Grande, ficou alagada - Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2026 16:30

A tempestade que atingiu a cidade do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (3), provocou muitos transtornos. Com centenas de registros de alagamentos e registros de alto volume de precipitação em curto espaço de tempo, a prefeitura decretou nível de alerta em estágio 2.



Segundo dados do Sistema Alerta Rio, foi registrado mais de 25mm de chuva em apenas 30 minutos, volume suficiente para provocar alagamentos rápidos. A previsão do tempo é que a chuva forte vá até o fim da tarde, com raios e rajadas de vento.



De acordo com postagens do COR-Rio nas redes sociais, a Zona Oeste, principalmente Campo Grande, foi a área mais afetada. A Estrada Guandu do Sapê, na altura do Largo da Maçonaria, ficou alagada. Outras vias do bairro também ficaram debaixo d'água, como as ruas Ajurana, Itatitara e Acuri. As equipes da prefeitura foram acionadas para auxiliar motoristas. Foram registrados também bolsões d'água na Rua Aurélio de Figueiredo, Estrada do Cabuçu e Avenida Cesário de Melo.



Na Zona Norte, a chuva causou pontos de alagamento em Cascadura e Madureira. Houve registro de água acumulada na Avenida Ernani Cardoso, próximo à Rua Bauru, e também na Rua Conselheiro Galvão, na altura da Avenida Edgar Romero, com reflexos no trânsito.

Houve registro de chuva torrencial também no Jardim Botânico (16,2mm), Grajaú (12,6mm) e Tijuca/Muda (10mm).

Às 16h35, o COR-Rio informou que a chuva havia se dissipado, com registro de precipitação fraca nas unidade de medição.



O COR-Rio orienta moradores a evitar deslocamentos em áreas alagadas, acompanhar as atualizações oficiais e acionar os serviços de emergência em caso de necessidade. Os telefones disponíveis são 193, para o Corpo de Bombeiros, e 199, para a Defesa Civil.

Região Metropolitana também foi atingida

A forte chuva com vento e raios também castigou as cidades da Região Metropolitana. A Defesa Civil de São Gonçalo informou que o município entrou no Estágio de Atenção devido ao acumulado de água. Há impactos em diferentes pontos do município, com registros de alagamentos pontuais que impedem a passagem de veículos. A tendência para as próximas horas é que a chuva se dissipe.

Segundo monitoramento de chuva do Governo do Rio, há risco hidrológico alto na capital, Paracambi, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti e São Gonçalo. Também há risco alto de deslizamento em Japeri, Mendes e Paracambi.

Nas redes sociais, um morador de São Gonçalo filmou a chuva de vento. Nas imagens é possível ver raios caindo. Assista:

Em Nova Iguaçu, motoristas encontraram transtornos ao tentara passar pela Via Light devido a queda de uma estrutura de metal no meio da pista. De acordo com o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), agentes da prefeitura compareceram ao local e normalizaram a fluidez do trânsito.