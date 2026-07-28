Volta às aulas na rede municipal de Caxias acontece na terça (4) - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Volta às aulas na rede municipal de Caxias acontece na terça (4)Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 28/07/2026 20:46

Duque de Caxias - A rede municipal de ensino de Duque de Caxias está pronta para receber os estudantes para o início do segundo semestre letivo. As aulas serão retomadas na próxima terça-feira, 4 de agosto, em todas as unidades escolares do município.

Durante o período de recesso, equipes da Secretaria Municipal de Educação e das unidades de ensino realizaram ações de organização, manutenção e planejamento pedagógico, assegurando que o retorno às atividades aconteça com qualidade e tranquilidade. Além da preparação dos espaços, as escolas também organizaram o planejamento das atividades que serão desenvolvidas ao longo do semestre, reforçando o compromisso da rede com uma educação pública cada vez mais eficiente e inclusiva.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, destacou a importância desse momento de reencontro entre estudantes, profissionais da educação e famílias.

“Estamos muito felizes em receber nossos alunos para mais um semestre de aprendizado, descobertas e crescimento. Nossas equipes trabalharam com dedicação para que cada unidade esteja preparada para acolher nossos estudantes com carinho, segurança e qualidade. A educação transforma vidas, e seguiremos investindo em uma rede cada vez mais forte, humana e comprometida com o futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Educação reforça a importância da frequência escolar desde o primeiro dia de aula, fundamental para o desenvolvimento pedagógico e para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.