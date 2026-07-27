Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de Caxias

Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Com a integração dos sistemas de monitoramento Smart Duque e o CIVITAS Rio, o acompanhamento de veículos suspeitos deixa de ser interrompido ao cruzar o limite entre os dois municípios. As centrais de monitoramento passam a compartilhar informações em tempo real, permitindo que as equipes de ambas as cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrições, registro de roubo, furto ou outra irregularidade for identificado.
O Protocolo de Intenções prevê o desenvolvimento de soluções para integrar os sistemas tecnológicos das duas cidades, o compartilhamento de informações de interesse público, respeitados os limites legais e técnicos, e a adoção de medidas de segurança da informação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As etapas operacionais da integração serão definidas posteriormente por Acordos de Cooperação Técnica e planos de trabalho específicos.
“Estamos utilizando a tecnologia para proteger quem trabalha, estuda e circula entre as duas cidades. Nosso objetivo é garantir o direito de ir e vir da população e transformar a vida das pessoas. Não há espaço para o crime nem para os criminosos”, afirmou.
O prefeito Eduardo Cavaliere ressaltou que a parceria fortalece o cerco eletrônico e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.
“As imagens geradas pelo CIVITAS já contribuíram para a investigação de mais de cinco mil ocorrências. Essa parceria representa mais um passo na utilização da tecnologia como ferramenta de combate à criminalidade”, disse.
Segundo o chefe executivo do CIVITAS Rio, Davi Carreiro, o monitoramento contínuo representa um ganho significativo para a atuação das forças de segurança.
“Da Praça do Pacificador até a Avenida Brasil, um veículo pode ser acompanhado continuamente pelas equipes que atuam nas centrais de monitoramento dos dois municípios.”
O secretário municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias, Vinicius Carvalho, destacou que a integração entre tecnologia e atuação operacional fortalece o trabalho das forças de segurança.
“A integração dos sistemas transforma a tecnologia em uma ferramenta estratégica, ampliando a eficiência das ações de patrulhamento e do combate à criminalidade.”
A implantação da Muralha Digital marca uma nova etapa na cooperação entre Duque de Caxias e o Rio de Janeiro, consolidando um modelo de integração tecnológica que fortalece a prevenção, agiliza a resposta das forças de segurança e contribui para tornar a circulação entre os dois municípios mais segura para a população.
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