Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/07/2026 21:34 | Atualizado 27/07/2026 21:46

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Com a integração dos sistemas de monitoramento Smart Duque e o CIVITAS Rio, o acompanhamento de veículos suspeitos deixa de ser interrompido ao cruzar o limite entre os dois municípios. As centrais de monitoramento passam a compartilhar informações em tempo real, permitindo que as equipes de ambas as cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrições, registro de roubo, furto ou outra irregularidade for identificado. Duque de Caxias - A segurança pública de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro passou a atuar de forma integrada na, com a implantação do Programa Muralha Digital . O sistema utiliza um pórtico equipado com câmeras de alta tecnologia e Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar a leitura e o rastreamento de placas de veículos que circulam pela Avenida Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias, e pela Avenida Bulhões Maciel, em Vigário Geral, na capital fluminense.Com a integração dos sistemas de monitoramento Smart Duque e o CIVITAS Rio, o acompanhamento de veículos suspeitos deixa de ser interrompido ao cruzar o limite entre os dois municípios. As centrais de monitoramento passam a compartilhar informações em tempo real, permitindo que as equipes de ambas as cidades atuem de forma coordenada sempre que um veículo com restrições, registro de roubo, furto ou outra irregularidade for identificado.

Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A iniciativa é resultado de um protocolo de cooperação firmado entre os prefeitos de Duque de Caxias, Netinho Reis, e do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que estabelece o compartilhamento de informações entre os sistemas de vigilância eletrônica.



O Protocolo de Intenções prevê o desenvolvimento de soluções para integrar os sistemas tecnológicos das duas cidades, o compartilhamento de informações de interesse público, respeitados os limites legais e técnicos, e a adoção de medidas de segurança da informação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As etapas operacionais da integração serão definidas posteriormente por Acordos de Cooperação Técnica e planos de trabalho específicos.

Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou que a integração representa um avanço importante para garantir mais segurança à população.



“Estamos utilizando a tecnologia para proteger quem trabalha, estuda e circula entre as duas cidades. Nosso objetivo é garantir o direito de ir e vir da população e transformar a vida das pessoas. Não há espaço para o crime nem para os criminosos”, afirmou.



O prefeito Eduardo Cavaliere ressaltou que a parceria fortalece o cerco eletrônico e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança.



“As imagens geradas pelo CIVITAS já contribuíram para a investigação de mais de cinco mil ocorrências. Essa parceria representa mais um passo na utilização da tecnologia como ferramenta de combate à criminalidade”, disse.

Projeto Muralha Digital já está em vigor em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Com a integração, as imagens captadas em alta resolução chegam instantaneamente às centrais de monitoramento dos dois municípios. A tecnologia permite identificar imediatamente veículos roubados, furtados ou com outras restrições e acompanhar seu deslocamento sem interrupção, mesmo quando cruzam a divisa entre Duque de Caxias e o Rio de Janeiro.



Segundo o chefe executivo do CIVITAS Rio, Davi Carreiro, o monitoramento contínuo representa um ganho significativo para a atuação das forças de segurança.



“Da Praça do Pacificador até a Avenida Brasil, um veículo pode ser acompanhado continuamente pelas equipes que atuam nas centrais de monitoramento dos dois municípios.”



O secretário municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias, Vinicius Carvalho, destacou que a integração entre tecnologia e atuação operacional fortalece o trabalho das forças de segurança.



“A integração dos sistemas transforma a tecnologia em uma ferramenta estratégica, ampliando a eficiência das ações de patrulhamento e do combate à criminalidade.”

Além do sistema de monitoramento, o pórtico da Muralha Digital conta com um painel de LED de alta resolução destinado à divulgação de campanhas institucionais, informações sobre o trânsito, alertas e comunicados de utilidade pública, ampliando também a comunicação direta com a população.



A implantação da Muralha Digital marca uma nova etapa na cooperação entre Duque de Caxias e o Rio de Janeiro, consolidando um modelo de integração tecnológica que fortalece a prevenção, agiliza a resposta das forças de segurança e contribui para tornar a circulação entre os dois municípios mais segura para a população.

Além da implantação da Muralha Digital foi revitalizado o entorno e a cabine da Polícia Militar foi reformada e blindada, aumentando a segurança na região.