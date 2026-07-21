Confira programação da semana do Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Confira programação da semana do Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 21/07/2026 15:49

Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial para esta semana, dedicada a quem ama música gospel e dança de qualidade. Duque de Caxias - O, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial para esta semana, dedicada a quem ama música gospel e dança de qualidade. Confira a programação.

Na sexta-feira, 24 de julho, o teatro será palco de uma grande noite de restituição com o lançamento do novo single do Ministério Apascentar de Nova Iguaçu, "O Meu Deus é Grande". O evento, que começa às 19h, ainda contará com ministração do pastor Marcos Gregório. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

No domingo, dia 26 de julho, a partir das 13h, o Raul Cortez receberá a 7ª edição do EMEX Festival. A tradicional mostra coreográfica reúne grupos, companhias e artistas independentes para mostrarem seus talentos nos formatos competitivo e não competitivo.

A grande novidade deste ano é que, além das danças urbanas, os trabalhos coreográficos de diversas modalidades também serão apresentados, ampliando ainda mais as trocas artística e cultural do festival.

A abertura da mostra ficará por conta do “Matilda - O Musical”, o espetáculo de encerramento do Curso de Teatro Musical do Emex Dance Studio. Os ingressos têm valor único de R$ 35.

Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link: (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias.