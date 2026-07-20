Imbariê, em Caxias, recebe programa 'Governo nos Bairros' - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Imbariê, em Caxias, recebe programa 'Governo nos Bairros'Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 20/07/2026 18:25





O projeto da Prefeitura de Duque de Caxias tem como objetivo levar serviços públicos, atendimentos de saúde e cidadania para a população. A ação acontece em área anexa ao Hospital Municipal de Imbariê, Rua Coronel Sisson, s/n°, de segunda a sábado, das 8h às 17h. Duque de Caxias - Teve início nesta segunda-feira (20/07) e vai até 1º de agosto, no Complexo de Saúde formado pelo Hospital Municipal e pela Clínica da Família de Imbariê, no terceiro distrito, a oitava edição do programa Governo nos Bairros, em conjunto com a carreta “Chegaram os Especialistas”. O projeto da Prefeitura de Duque de Caxias tem como objetivo levar serviços públicos, atendimentos de saúde e cidadania para a população. A ação acontece em área anexa ao Hospital Municipal de Imbariê, Rua Coronel Sisson, s/n°, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais. A população poderá contar com serviços de assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, com o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.

Esta é a oitava edição do projeto, e o sucesso na área da saúde pode ser medido pelos números alcançados até aqui:

* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;

* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;

* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;

* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;

* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;

* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;

* Saracuruna - 11.790 atendimentos.

O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.



Durante a ação, a prefeitura também executa importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. Encerrando a programação, será realizada mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.