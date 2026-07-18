Câmeras ajudam a prender homem que vandalizou torre em CaxiasReprodução/Site Prefeitura de Duque de Caxias
Câmeras ajudam a prender homem que vandalizou torre em Caxias
Ação criminosa na Avenida Duque de Caxias
Duque de Caxias - Mais uma vez, as imagens captadas pelas câmeras de segurança foram fundamentais para auxiliar policiais militares do Batalhão de Batalhão de Rondas Especializadas e Controle de Multidão, RECOM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMERJ, na prisão de dois homens que haviam acabado de vandalizar uma torre de monitoramento instalada na esquina da Rua Itaciba com a Avenida Duque de Caxias, na divisa entre os bairros Vila Itamarati e Vila São Luís, no 1º distrito, Duque de Caxias.
A ação criminosa foi identificada pelos agentes que atuam no Centro de Monitoramento Smart Duque, responsável por acompanhar, em tempo real, as imagens das câmeras distribuídas por todo o município. O sistema conta com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das forças de segurança.
Após serem acionados pelo Smart Duque, policiais militares iniciaram as buscas. Os suspeitos foram monitorados pelas câmeras desde o momento em que deixaram o local do vandalismo até serem localizados e presos na Avenida Duque de Caxias.
Os dois homens foram conduzidos pelos policiais militares para a 59ª Delegacia de Polícia, no Centro de Duque de Caxias, onde a ocorrência foi registrada.
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