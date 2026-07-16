Caxias: sistema amplia abastecimento de água para mais de 2 mil moradores - Divulgação/Águas do Rio

Caxias: sistema amplia abastecimento de água para mais de 2 mil moradoresDivulgação/Águas do Rio

Publicado 16/07/2026 21:20

Duque de Caxias - Abrir o chuveiro, lavar roupa, encher a caixa d’água ou simplesmente passar um café eram tarefas difíceis para muitos moradores do Parque Senhor do Bonfim, próximo ao Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A realidade começou a mudar após a Águas do Rio colocar em operação um novo sistema de bombeamento na Rua Nicolau, desenvolvido para reforçar a pressão da rede de distribuição na região e beneficiar cerca de 2,8 mil pessoas.

A iniciativa faz parte do plano de melhorias operacionais da concessionária do grupo Aegea Saneamento para ampliar a eficiência do fornecimento em localidades que historicamente enfrentavam oscilações, sobretudo em pontos mais elevados e nos horários de maior consumo.

Nascido e criado no bairro, o aposentado Armindo da Silva, de 61 anos, conta que nunca havia visto a água chegar diretamente à caixa d’água de sua residência, localizada na Rua Nina Rodrigues, uma das vias contempladas pela intervenção.

“Hoje minha cisterna vive cheia. Acabou aquele estresse de ficar sem água. A Águas do Rio mudou muito a nossa situação aqui”, afirmou o morador.

Apaixonado por carros, Armindo celebra a possibilidade de retomar com tranquilidade um dos seus principais hobbies: cuidar dos próprios veículos.

“Eu gosto de mexer nos motores, sujar as mãos de graxa, cuidar dos carros. Agora posso fazer isso sem preocupação e depois lavar tudo tranquilamente”, completou, animado.

Mais eficiência no abastecimento em áreas elevadas

O novo equipamento aumenta a pressão da água na rede de distribuição, permitindo que o abastecimento chegue com mais estabilidade aos imóveis atendidos.

“Seguimos atuando de forma estratégica para levar mais segurança hídrica e qualidade de vida à população. Essa entrega representa um avanço importante para moradores que conviviam há anos com dificuldades no abastecimento”, destacou Samuel Augusto, diretor-executivo da Águas do Rio.

A concessionária também prevê a implantação de novos sistemas de bombeamento em diferentes regiões de Duque de Caxias, ampliando o alcance das melhorias operacionais no município.

Investimentos chegam a R$ 6,3 bi

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio já investiu R$ 6,3 bilhões em obras e ações de saneamento nos 27 municípios atendidos pela companhia. As iniciativas já beneficiaram cerca de 3,5 milhões de pessoas e resultaram na implantação e substituição de 1,8 mil quilômetros de redes de abastecimento.