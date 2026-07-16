Módulo Integrado de Segurança é instalado em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Módulo Integrado de Segurança é instalado em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/07/2026 21:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou o 17º Módulo Integrado de Segurança. A nova unidade está localizada na entrada da cidade pela Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro 25 de Agosto, no Primeiro Distrito. Como destacou o prefeito Netinho Reis, “é mais presença das nossas equipes de segurança e mais tranquilidade para quem mora, trabalha e passa pela região”.



A implantação dos módulos atende a uma demanda da população e representa mais um avanço no compromisso da administração municipal de ampliar a segurança, fortalecer o policiamento ostensivo e aproximar os serviços de proteção dos moradores.



A iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias, a Polícia Militar, por meio do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA) e do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), além da Força Municipal. O prefeito Netinho Reis tem destacado que a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Municipal tem sido fundamental para o enfrentamento da criminalidade e a redução dos índices de violência no município.

De acordo com os dados mais recentes, referentes ao mês de junho, houve redução de 53% nos roubos de rua, 38% nos roubos de veículos e 58% nos roubos de carga, em comparação com o mesmo período de 2025. Outro dado de destaque é que, no dia 30 de junho, não foi registrado nenhum caso de roubo de veículo em Duque de Caxias.



O novo módulo também conta com uma torre de monitoramento do programa Smart Duque, equipada com câmeras de alta tecnologia e recursos de inteligência artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.