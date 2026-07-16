Módulo Integrado de Segurança é instalado em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A implantação dos módulos atende a uma demanda da população e representa mais um avanço no compromisso da administração municipal de ampliar a segurança, fortalecer o policiamento ostensivo e aproximar os serviços de proteção dos moradores.
A iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias, a Polícia Militar, por meio do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA) e do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), além da Força Municipal. O prefeito Netinho Reis tem destacado que a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Municipal tem sido fundamental para o enfrentamento da criminalidade e a redução dos índices de violência no município.
O novo módulo também conta com uma torre de monitoramento do programa Smart Duque, equipada com câmeras de alta tecnologia e recursos de inteligência artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.