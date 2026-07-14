Fundec realiza cerimônia de formatura para 300 estudantes - Divulgação

Fundec realiza cerimônia de formatura para 300 estudantesDivulgação

Publicado 14/07/2026 17:13 | Atualizado 14/07/2026 17:14

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) realizou, no Teatro Raul Cortez, a cerimônia de formatura de 300 alunos.



O evento celebrou o encerramento de um ciclo de dedicação, aprendizado e crescimento para os formandos dos cursos de qualificação profissional em agente terapêutico, auxiliar de creche e auxiliar de saúde bucal. Os novos profissionais são oriundos de diversos centros de ensino da instituição, abrangendo as unidades da Igreja Metodista Wesleyana, Imbariê, Parque Beira Mar, Professor Nelson Vena Cordeiro, Jardim Primavera, Tamoio, Polo Social, Pilar e Parque Lafaiete.



Para a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, o momento é de profunda celebração e de projeção do futuro.

"Ver cada um de vocês aqui hoje é a materialização do nosso propósito de transformar vidas por meio da educação de qualidade. Agradeço imensamente pela confiança depositada em nossa fundação e pela dedicação dos nossos professores, que tornaram este sonho possível. Sigam em frente com a mesma coragem que os trouxe até aqui", declarou a presidente.



A formatura serviu também de inspiração para quem busca novos caminhos profissionais, já que termina, nesta quarta-feira (15/07) o prazo de inscrições para as 17 mil vagas gratuitas oferecidas pela Fundec. Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem realizar o cadastro diretamente pelo site oficial da fundação (www.fundec.rj.gov.br). Para os candidatos que enfrentam dificuldades com o acesso digital, a instituição oferece suporte presencial para a realização da inscrição em seus centros de ensino, distribuídos pelos quatro distritos do município de Duque de Caxias.