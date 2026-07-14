Samu de Caxias realiza treinamento para técnicos de enfermagem - Divulgação

Samu de Caxias realiza treinamento para técnicos de enfermagemDivulgação

Publicado 14/07/2026 16:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do SAMU 192, realizou a instrução sobre o Protocolo de Restrição do Movimento de Coluna (RMC) para os Técnicos de Enfermagem. O treinamento tem por objetivo o reforço das práticas com a equipe.



A capacitação foi realizada pelo Instrutor técnico de enfermagem e Fisioterapeuta, Carlos Henrique Moreira Machado, com o apoio dos Instrutores enfermeiros Daniel Laprovita e Roberto Pinto de Oliveira; e da coordenada pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio.



O treinamento reuniu teoria e prática de RMC Na etapa prática, os participantes realizaram simulações realísticas, desenvolvendo habilidades prestar o socorro de forma segura.

Samu de Caxias realiza treinamento para técnicos de enfermagem Divulgação

O treinamento contínuo realizado pelo NEUR/SAMU 192 conta com o apoio da gestão do SAMU 192 de Duque de Caxias, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelo diretor Daniel Silveira; pelo diretor administrativo Leandro Lima; pelo diretor técnico Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem Anne Marcelle Dore, reafirmando o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a qualificação dos profissionais de urgência e emergência.