Jogos eletrônicos vira opção de tratamento no CER IV, em Caxias - Divulgação

Jogos eletrônicos vira opção de tratamento no CER IV, em CaxiasDivulgação

Publicado 11/07/2026 11:48 | Atualizado 11/07/2026 12:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias implantou o Projeto Educar Gamecraft no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), incorporando jogos eletrônicos e recursos tecnológicos como ferramentas de apoio ao tratamento de crianças, adolescentes e adultos atendidos pela unidade.



A iniciativa amplia as possibilidades terapêuticas oferecidas pelo CER IV por meio da Sala Gamer, um espaço equipado com computadores e dispositivos específicos para auxiliar no processo de reabilitação. A proposta utiliza a tecnologia de forma estratégica, sob a supervisão de profissionais especializados, para estimular habilidades cognitivas, motoras, sensoriais, emocionais e sociais dos pacientes.

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Com jogos cuidadosamente selecionados, os pacientes poderão desenvolver capacidades como atenção, concentração, planejamento, raciocínio lógico, memória, coordenação motora, tempo de resposta, comunicação e autorregulação emocional. A iniciativa representa mais um investimento da administração municipal na modernização dos serviços de saúde e na melhoria da qualidade de vida da população. Com jogos cuidadosamente selecionados, os pacientes poderão desenvolver capacidades como atenção, concentração, planejamento, raciocínio lógico, memória, coordenação motora, tempo de resposta, comunicação e autorregulação emocional. A iniciativa representa mais um investimento da administração municipal na modernização dos serviços de saúde e na melhoria da qualidade de vida da população.

O Projeto Educar Gamecraft complementa os atendimentos realizados pelas diversas especialidades do CER IV, baseado em evidências científicas.



O prefeito Netinho Reis participou, nesta quinta-feira (9), da entrega da Sala Gamer aos pacientes e profissionais da unidade. Durante a inauguração, destacou a importância da iniciativa para o processo de recuperação dos que fazem tratamento no CER IV.

“O Projeto Educar Gamecraft mostra como o videogame, utilizado de forma positiva, pode ser uma atividade saudável e contribuir para a recuperação física e mental de quem está em tratamento. É uma inovação que a Prefeitura de Duque de Caxias oferece aos pacientes atendidos no CER IV”, afirmou o prefeito.

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O novo espaço foi projetado para ser acessível, acolhedor e adaptado às diferentes necessidades dos pacientes, favorecendo o engajamento nas intervenções terapêuticas e tornando o processo de reabilitação mais motivador e significativo. Além disso, os jogos cooperativos contribuirão para o fortalecimento das habilidades sociais, do trabalho em equipe, do respeito às regras e da interação entre os participantes.