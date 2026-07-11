Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias implantou o Projeto Educar Gamecraft no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), incorporando jogos eletrônicos e recursos tecnológicos como ferramentas de apoio ao tratamento de crianças, adolescentes e adultos atendidos pela unidade.
A iniciativa amplia as possibilidades terapêuticas oferecidas pelo CER IV por meio da Sala Gamer, um espaço equipado com computadores e dispositivos específicos para auxiliar no processo de reabilitação. A proposta utiliza a tecnologia de forma estratégica, sob a supervisão de profissionais especializados, para estimular habilidades cognitivas, motoras, sensoriais, emocionais e sociais dos pacientes.
Com jogos cuidadosamente selecionados, os pacientes poderão desenvolver capacidades como atenção, concentração, planejamento, raciocínio lógico, memória, coordenação motora, tempo de resposta, comunicação e autorregulação emocional. A iniciativa representa mais um investimento da administração municipal na modernização dos serviços de saúde e na melhoria da qualidade de vida da população.
O Projeto Educar Gamecraft complementa os atendimentos realizados pelas diversas especialidades do CER IV, baseado em evidências científicas.
O prefeito Netinho Reis participou, nesta quinta-feira (9), da entrega da Sala Gamer aos pacientes e profissionais da unidade. Durante a inauguração, destacou a importância da iniciativa para o processo de recuperação dos que fazem tratamento no CER IV.
“O Projeto Educar Gamecraft mostra como o videogame, utilizado de forma positiva, pode ser uma atividade saudável e contribuir para a recuperação física e mental de quem está em tratamento. É uma inovação que a Prefeitura de Duque de Caxias oferece aos pacientes atendidos no CER IV”, afirmou o prefeito.
O novo espaço foi projetado para ser acessível, acolhedor e adaptado às diferentes necessidades dos pacientes, favorecendo o engajamento nas intervenções terapêuticas e tornando o processo de reabilitação mais motivador e significativo. Além disso, os jogos cooperativos contribuirão para o fortalecimento das habilidades sociais, do trabalho em equipe, do respeito às regras e da interação entre os participantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.