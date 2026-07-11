Prefeitura de Caxias entrega ampla reforma no Hospital Moacyr do Carmo - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega ampla reforma no Hospital Moacyr do CarmoDivulgação

Publicado 11/07/2026 12:09

Duque de Caxias - A prefeitura realizou a cerimônia de entrega do novo ambulatório e recepção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto, dignidade e qualidade para a população. O evento contou com a presença do prefeito Netinho Reis; da Secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano; diretores da unidade, entre outros.

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O novo ambulatório conta com 20 consultórios, de forma a fortalecer a rede de atendimento especializado e a reduzir o tempo de espera para consultas. Com os novos consultórios, estrutura moderna e um ambiente preparado para acolher os pacientes, de forma mais humanizada e eficiente. O novo ambulatório conta com 20 consultórios, de forma a fortalecer a rede de atendimento especializado e a reduzir o tempo de espera para consultas. Com os novos consultórios, estrutura moderna e um ambiente preparado para acolher os pacientes, de forma mais humanizada e eficiente.

“Esta reforma é muito importante para esse novo modelo de gestão da saúde municipal. Hoje estamos entregando uma estrutura com 20 consultórios, que vão abrigar a área ambulatorial pré e pós- cirúrgica do município. É uma estrutura que vai colaborar na ampliação dos serviços, consultórios com banheiros e nova recepção, oferecendo mais conforto aos pacientes em espera”, destacou Dra. Vanessa Vasquez, Diretora Geral do HMMRC.

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Com a entrega do novo ambulatório e recepção, o hospital completa 90% das obras realizadas, a maior reforma desde a sua fundação. Com as melhorias, a unidade alcança uma capacidade de atendimento ainda maior e um funcionamento mais eficiente, chegando a um total de 390 leitos (Enfermaria, Psiquiatria, CTI, UPG, Sala Vermelha, Trauma, RPA e UPO). As melhorias também incluíram reformas na UPA Beira-Mar, unidade de emergência que funciona anexa ao hospital.

“O HMMRC vai completar 18 anos em 2026 e tive a honra de estar presente na sua inauguração; por isso fico tão feliz em ver as melhorias pelas quais o hospital passou nos últimos anos. Com a nova recepção e os novos consultórios, o hospital passa a oferecer um serviço diferenciado e ampliado para nossos pacientes, principalmente na área de cirurgias. Há três anos, demos início às obras de melhorias no hospital, sem deixar de seguir com a rotina de atendimentos e de cirurgias, honrando o compromisso do prefeito Netinho Reis com a população”, disse Dra. Célia Serrano, Secretária Municipal de Saúde.

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O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está localizado na Rodovia Washington Luiz, n. 3.200, Parque Beira Mar – DC. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está localizado na Rodovia Washington Luiz, n. 3.200, Parque Beira Mar – DC.