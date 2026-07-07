Nova estação de tratamento vai reforçar abastecimento de água em Caxias - Divulgação

Nova estação de tratamento vai reforçar abastecimento de água em CaxiasDivulgação

Publicado 07/07/2026 17:46

Duque de Caxias - A fase final das obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque Império está aproximando Duque de Caxias de uma mudança aguardada há décadas por milhares de moradores. Quando entrar em operação, a unidade acrescentará mais de 8,6 milhões de litros de água por dia ao sistema de abastecimento, levando mais segurança hídrica a cerca de 40 mil pessoas e tornando o fornecimento mais regular em uma região historicamente afetada pela escassez e pelas oscilações no serviço.



Responsável pela intervenção, a Águas do Rio destaca que a nova estrutura contará com tecnologia de ponta para operar com eficiência, o que vai impulsionar o desenvolvimento local por meio da ampliação do acesso ao saneamento básico. Implantada em uma área estratégica, a estação ampliará o alcance do sistema de distribuição e contribuirá para uma oferta mais equilibrada de água ao Parque Império e bairros vizinhos. O resultado será um sistema mais estável, capaz de reduzir os impactos dos períodos de estiagem.



Para Samuel Augusto, diretor-executivo da concessionária do grupo Aegea, a iniciativa reafirma o compromisso da empresa com a melhoria da qualidade de vida da população fluminense.

Nova estação de tratamento vai reforçar abastecimento de água em Caxias Divulgação



"Nosso objetivo vai além de ampliar a oferta de água. Queremos garantir um abastecimento mais seguro e regular, porque isso significa mais saúde, mais qualidade de vida e melhores condições para o desenvolvimento das comunidades atendidas. A Estação Parque Império representa mais um passo nessa direção."



Mais de 36 mil com água regularizada pela primeira vez



Desde o início da concessão, em novembro de 2021, mais de 36 mil pessoas passaram a ter acesso regular à água tratada pela primeira vez em Duque de Caxias. Para alcançar esse resultado, a Águas do Rio implantou ou substituiu mais de 100 quilômetros de redes de distribuição e colocou em operação 67 sistemas de bombeamento, ampliando a capacidade da rede e proporcionando mais regularidade no abastecimento.



Entre as principais melhorias estão a modernização dos sistemas de bombeamento, a instalação de novos boosters (equipamentos que aumentam a pressão da água na rede) e a recuperação de reservatórios, ampliando a capacidade de armazenamento e aumentando a eficiência da distribuição. "Nosso objetivo vai além de ampliar a oferta de água. Queremos garantir um abastecimento mais seguro e regular, porque isso significa mais saúde, mais qualidade de vida e melhores condições para o desenvolvimento das comunidades atendidas. A Estação Parque Império representa mais um passo nessa direção."Desde o início da concessão, em novembro de 2021, mais de 36 mil pessoas passaram a ter acesso regular à água tratada pela primeira vez em. Para alcançar esse resultado, a Águas do Rio implantou ou substituiu mais de 100 quilômetros de redes de distribuição e colocou em operação 67 sistemas de bombeamento, ampliando a capacidade da rede e proporcionando mais regularidade no abastecimento.Entre as principais melhorias estão a modernização dos sistemas de bombeamento, a instalação de novos boosters (equipamentos que aumentam a pressão da água na rede) e a recuperação de reservatórios, ampliando a capacidade de armazenamento e aumentando a eficiência da distribuição.