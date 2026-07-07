Nova estação de tratamento vai reforçar abastecimento de água em Caxias

Nova estação de tratamento vai reforçar abastecimento de água em CaxiasDivulgação
Responsável pela intervenção, a Águas do Rio destaca que a nova estrutura contará com tecnologia de ponta para operar com eficiência, o que vai impulsionar o desenvolvimento local por meio da ampliação do acesso ao saneamento básico. Implantada em uma área estratégica, a estação ampliará o alcance do sistema de distribuição e contribuirá para uma oferta mais equilibrada de água ao Parque Império e bairros vizinhos. O resultado será um sistema mais estável, capaz de reduzir os impactos dos períodos de estiagem.
Para Samuel Augusto, diretor-executivo da concessionária do grupo Aegea, a iniciativa reafirma o compromisso da empresa com a melhoria da qualidade de vida da população fluminense.
"Nosso objetivo vai além de ampliar a oferta de água. Queremos garantir um abastecimento mais seguro e regular, porque isso significa mais saúde, mais qualidade de vida e melhores condições para o desenvolvimento das comunidades atendidas. A Estação Parque Império representa mais um passo nessa direção."
Mais de 36 mil com água regularizada pela primeira vez
Desde o início da concessão, em novembro de 2021, mais de 36 mil pessoas passaram a ter acesso regular à água tratada pela primeira vez em Duque de Caxias. Para alcançar esse resultado, a Águas do Rio implantou ou substituiu mais de 100 quilômetros de redes de distribuição e colocou em operação 67 sistemas de bombeamento, ampliando a capacidade da rede e proporcionando mais regularidade no abastecimento.
Entre as principais melhorias estão a modernização dos sistemas de bombeamento, a instalação de novos boosters (equipamentos que aumentam a pressão da água na rede) e a recuperação de reservatórios, ampliando a capacidade de armazenamento e aumentando a eficiência da distribuição.
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