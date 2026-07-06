Caxias ShoppingDivulgação
A campanha acontece até 27 de julho e contempla participantes das diferentes categorias do programa, com prêmios exclusivos. Os clientes da Categoria 3 concorrerão a uma viagem para Fortaleza, enquanto os participantes da Categoria 2 poderão ganhar uma viagem para Salvador. Já os clientes da Categoria 1 terão a oportunidade de concorrer a uma viagem para Porto Seguro.
Para participar, os clientes devem estar cadastrados no programa de benefícios do Caxias Shopping e seguir as regras da campanha disponíveis nos canais oficiais do empreendimento.
Serviço
Sorteio de Julho – Caxias Shopping
Período: 01/07 a 27/07
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