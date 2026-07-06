Guarda Civil Municipal Armada de Caxias tem os primeiros formandos - Divulgação

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Publicado 06/07/2026 20:39

Duque de Caxias - A primeira turma da Guarda Civil Municipal Armada de Duque de Caxias concluiu o curso de formação. A formatura dos mais de 500 guardas que encerraram o treinamento foi no dia 3 de julho. O evento celebrou o fim da rigorosa capacitação técnica. O fortalecimento da instituição reflete o compromisso mútuo com a integração das forças de segurança e o desenvolvimento de políticas públicas eficientes para Duque de Caxias e os municípios vizinhos.

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Em seu discurso, o prefeito Netinho Reis reconheceu o esforço e a conquista dos que concluíram a formação: Em seu discurso, oreconheceu o esforço e a conquista dos que concluíram a formação:

“A todos vocês, formandos, deixo o meu reconhecimento, a minha confiança e o meu respeito. Sigam firmes, honrem esta conquista e jamais se esqueçam da responsabilidade que agora assumem. O povo de Duque de Caxias espera muito de vocês, e eu tenho certeza de que vocês estarão à altura dessa confiança".

O prefeito do Rio de Janeiro esteve presente no evento e falou da importância de ter uma Guarda Municipal preparada para atuar “contra roubos e furtos, focada em reduzir essas ações em áreas da cidade com maior concentração desses tipos de crime”.



A mudança na Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias começou em 2025, quando o prefeito Netinho Reis sancionou a Lei 01/2025, que institui o uso de armamento letal, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. No dia 26 de março de 2025, com respaldo na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias, bem como na Lei Federal n° 13.022/2014, que estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais, além de outras legislações pertinentes, a Guarda Civil do município começou uma nova fase.

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Com a aprovação da Lei 01/2025, os guardas municipais de Duque de Caxias passaram a poder usar armamento letal. A partir de então, foi lançado o concurso, que foi concluído com a formatura, e todos os agentes passaram por treinamento, a fim de obter a certificação para o uso de armas, seguindo os critérios estabelecidos pela Polícia Federal, responsável pela regulamentação do porte de arma de fogo para as Guardas Civis Municipais. Os guardas foram capacitados para a utilização de pistolas calibre 9 mm e .40, além de fuzis calibre 5.56. Acrescida à aquisição de armas, a prefeitura comprou 50 novas viaturas e 40 motocicletas. Após a aprovação da Lei, o prefeito Netinho Reis anunciou a criação do concurso público para contratação de guardas efetivos e de cadastro reserva.

O secretário de Segurança Pública de Duque de Caxias, Vinicius Carvalho, destacou a integração das Forças de Segurança, federal, estadual e municipal, e a união para trazer mais segurança para a população.



Vanessa Mauricio Marcelo, uma das novas formandas, inicia a carreira na Força Municipal, emocionada e feliz com a formatura, “foram dias e dias estudando, e agora estou realizada”.



A administração do prefeito Netinho Reis tem investido em segurança e inaugurou o Complexo de Segurança do município. O espaço, com 17 mil metros quadrados, reúne as sedes da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA), da Subprefeitura do 1º distrito, da Patrulha Maria da Penha e do setor de Trânsito.

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A atual gestão está ampliando a vigilância eletrônica com a instalação de Torres de Monitoramento nos quatro distritos e, por meio de parcerias com o governo do Estado, via Polícia Militar, implementou o Programa Caxias Livre, que libera vias obstruídas por barricadas colocadas por criminosos; o Patrulha da Madrugada, reforço de policiamento no horário em que há menor movimento nas ruas e quando o comércio está fechado e os Módulos Integrados de Segurança. Os critérios para a implantação de todos esses reforços na segurança são baseados em normas técnicas e nos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Tudo para dar à população de Duque de Caxias mais segurança. A atual gestão está ampliando a vigilância eletrônica com a instalação de Torres de Monitoramento nos quatro distritos e, por meio de parcerias com o governo do Estado, via Polícia Militar, implementou o Programa Caxias Livre, que libera vias obstruídas por barricadas colocadas por criminosos; o Patrulha da Madrugada, reforço de policiamento no horário em que há menor movimento nas ruas e quando o comércio está fechado e os Módulos Integrados de Segurança. Os critérios para a implantação de todos esses reforços na segurança são baseados em normas técnicas e nos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Tudo para dar à população de Duque de Caxias mais segurança.