Enel Rio promove ação de consumo consciente em Magé - Divulgação

Enel Rio promove ação de consumo consciente em MagéDivulgação

Publicado 04/07/2026 08:27

Duque de Caxias - Ao longo da semana, a distribuidora realizará o programa Enel Compartilha Consumo Consciente em Duque de Caxias (9). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.



Troca de lâmpadas



Os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta lev O Dia ar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.



SERVIÇO



Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas



Duque de Caxias – Dia 9/7, das 9h às 12h



Praça Rei Pelé - Rua Simões s/nº, Vila Maria Helena



Duque de Caxias – Dia 9/7, das 13h às 16h



Igreja Católica Sagrada Família - Rua Cipó nº 109, Vila Maria Helena

