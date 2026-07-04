Enel Rio promove ação de consumo consciente em MagéDivulgação
Troca de lâmpadas
Os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta lev O Dia ar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
SERVIÇO
Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas
Duque de Caxias – Dia 9/7, das 9h às 12h
Praça Rei Pelé - Rua Simões s/nº, Vila Maria Helena
Duque de Caxias – Dia 9/7, das 13h às 16h
Igreja Católica Sagrada Família - Rua Cipó nº 109, Vila Maria Helena
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