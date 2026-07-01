Duque de Caxias sedia primeiro torneiro de queimado feminino - Divulgação

Duque de Caxias sedia primeiro torneiro de queimado feminino Divulgação

Publicado 01/07/2026 21:29 | Atualizado 01/07/2026 21:29

Duque de Caxias - O esporte segue ganhando força em Duque de Caxias. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promove um fim de semana de grandes competições e mantém abertas as inscrições para mais uma importante disputa esportiva. No sábado (4), o município recebe a grande final de Vôlei de Praia. Já no domingo (5), acontece o primeiro torneio oficial de queimado da cidade, o Caxias Mais Queimado. Além disso, seguem abertas as inscrições para o tradicional torneio de vôlei 4x4, que será realizado em agosto.



A estreia do Caxias Mais Queimado será voltada a equipes femininas e representa um marco para a modalidade no município. A competição nasceu para valorizar um esporte que vem conquistando cada vez mais adeptas na cidade. O que começou como uma brincadeira tradicional nas escolas se transformou em prática esportiva regular e em ferramenta de promoção da saúde e da qualidade de vida. Um dos principais exemplos desse crescimento está em Jardim Primavera, onde cerca de 300 mulheres participam semanalmente de partidas de queimado na Praça do Minas. A atividade ajudou muitas participantes a deixar o sedentarismo. E, para diversas atletas, tornou-se também uma prática competitiva.

No sábado (4), Duque de Caxias será palco da grande final do Vôlei de Praia, reunindo atletas que se destacaram ao longo da competição. Já no dia 6 de agosto, será a vez do tradicional torneio de vôlei 4x4, que promete reunir equipes de diferentes regiões do município em mais uma grande celebração do esporte.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Leandro Guimarães, destacou a importância de ampliar o acesso às diferentes modalidades esportivas no município.