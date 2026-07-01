Duque de Caxias conquista prêmio nacional de alimentação escolar - Divulgação

Duque de Caxias conquista prêmio nacional de alimentação escolarDivulgação

Publicado 01/07/2026 21:06

Duque de Caxias - Duque de Caxias voltou a se destacar no cenário nacional da Educação. O município foi um dos vencedores do Prêmio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2026, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), durante cerimônia realizada em Brasília. A receita “Enroladinho Brasileiro”, preparada pela merendeira Luana Figueiredo, da Escola Municipal Dr. Ely Combat, foi selecionada entre as 55 vencedoras da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, uma das principais iniciativas de valorização da alimentação escolar no país.

Duque de Caxias conquista prêmio nacional de alimentação escolar Divulgação

A conquista ganha ainda mais relevância diante da dimensão do concurso, que retornou em 2026 após sua última edição, realizada em 2017. Ao todo, foram mais de 3 mil inscrições de todo o Brasil, com 2.772 receitas avaliadas tecnicamente e 136 preparações selecionadas para a etapa de votação popular. Entre elas, o “Enroladinho Brasileiro” conquistou lugar entre as receitas premiadas, levando o nome de Duque de Caxias ao cenário nacional.

Promovido pelo FNDE, o concurso reconhece o talento, a criatividade e o compromisso de merendeiras, merendeiros e nutricionistas que contribuem diariamente para uma alimentação escolar saudável, nutritiva e de qualidade. Como parte da premiação, a receita vencedora passará a integrar um e-book nacional de boas práticas da alimentação escolar, além de garantir recursos para investimentos na estrutura da cozinha da Escola Municipal Dr. Ely Combat.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, destacou que a premiação é resultado do trabalho coletivo desenvolvido na rede municipal de ensino.

“Receber esse reconhecimento nacional é motivo de muito orgulho para Duque de Caxias. Essa conquista valoriza o trabalho das nossas merendeiras, nutricionistas e de toda a equipe da Educação, que diariamente se dedica para oferecer uma alimentação de qualidade aos nossos estudantes. A alimentação escolar também é uma ferramenta de aprendizagem, de cuidado e de promoção da saúde, e esse prêmio demonstra que estamos no caminho certo”.

Duque de Caxias conquista prêmio nacional de alimentação escolar Divulgação

O prefeito Netinho Reis ressaltou que o reconhecimento reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade.

“Ver Duque de Caxias sendo reconhecida nacionalmente por uma iniciativa tão importante nos enche de orgulho. Esse prêmio representa o carinho, o profissionalismo e o compromisso de quem trabalha diariamente para oferecer o melhor às nossas crianças. Investir na alimentação escolar é investir no desenvolvimento dos nossos alunos e fortalecer uma educação cada vez mais humanizada e de qualidade”, ressaltou.