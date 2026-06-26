Prefeitura de Caxias inaugura hospital e clínica da família de Imbariê - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura hospital e clínica da família de ImbariêDivulgação

Publicado 26/06/2026 22:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou o Hospital e a Clínica da Família de Imbariê, no Terceiro Distrito do município, nesta quinta-feira, 25 de junho. As novas unidades de saúde estão localizadas na Avenida Coronel Sisson, no antigo campo de futebol do Peixoto Filho, e representam mais um importante investimento na ampliação e modernização da rede municipal de saúde.

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Juntos, o Hospital e a Clínica da Família ocupam uma área total de 1.853 metros quadrados e foram projetadas para oferecer atendimento de qualidade, conforto e mais eficiência aos moradores da região. A estrutura conta com serviço de emergência 24 horas, classificação de risco e 17 consultórios, além de enfermarias e salas especializadas, como hipotermia adulto e infantil, vacinação, ortopedia, isolamento, salas amarela pediátrica e vermelha e amarela para adultos, masculina e feminina. Juntos, o Hospital e a Clínica da Família ocupam uma área total de 1.853 metros quadrados e foram projetadas para oferecer atendimento de qualidade, conforto e mais eficiência aos moradores da região. A estrutura conta com serviço de, classificação de risco e 17 consultórios, além de enfermarias e salas especializadas, como hipotermia adulto e infantil, vacinação, ortopedia, isolamento, salas amarela pediátrica e vermelha e amarela para adultos, masculina e feminina.

Com capacidade para realizar mais de 35 mil atendimentos por mês, as novas unidades ampliarão significativamente o acesso da população aos serviços de saúde. Além dos moradores de Imbariê, serão beneficiados também os moradores dos bairros Parada Angélica e Santa Lúcia.



A nova instalação substituiu a antiga Unidade de Pré-Hospitalar de Imbariê, construída na década de 1980 e localizada na Rua Santa Catarina, e que oferece uma estrutura moderna, mais ampla e preparada para atender às necessidades da população.

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Entre os atendimentos ambulatoriais disponíveis estarão as especialidades de cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, odontologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria.



A unidade também desenvolverá importantes programas de saúde pública, incluindo acompanhamento de pacientes com diabetes e hipertensão, atendimento em DST/HIV, Saúde do Homem e do Idoso, Saúde da Mulher e da Criança, Saúde do Adolescente e Planejamento Familiar, além dos programas de combate ao tabagismo, tuberculose e hanseníase.

Na ocasião, o prefeito Netinho Reis falou da importância das novas unidades para a saúde da população:

"o novo Hospital Municipal de Imbariê e a nova Clínica da Família, duas importantes conquistas que vão levar atendimento mais perto de casa, com estrutura moderna e mais qualidade pros mais de 170 mil moradores do 3º Distrito".

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Serviço:

Endereço: Avenida Coronel Sisson, 2527 - Imbariê/Santa Lúcia Endereço: Avenida Coronel Sisson, 2527 - Imbariê/Santa Lúcia